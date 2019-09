Palácsik Lilla és Visváder Tamás: Jöhet a baba

Extra

Holló Bettina ,

Palácsik Lilla és Visváder Tamás öt éve alkotnak egy párt, tavaly pedig össze is házasodtak. A szerelmesek most gőzerővel dolgoznak, hogy otthont teremtsenek maguknak, új kuckójukba pedig jöhet is a baba, hisz mint mondják, nagyon vágynak már családra.

Vajna Timi húga, Palácsik Lilla és szerelme, Visváder Tamás tavaly keltek egybe, idén nyáron az első házassági évfordulójukon pedig visszamentek az esküvő helyszínére, ahol rögtön feltörtek bennük az emlékek.

– A mi esküvőnk rendhagyó módon nem egy óriási buli volt, hanem egy meghitt ebéd a családtagokkal, barátokkal. Az estét csak kettesben töltöttük, nekünk ez így volt tökéletes – kezdte a Lokálnak Palácsik Lilla. – Idén nyáron az első házassági évfordulónkon visszamentünk a nagy nap helyszínére, ahol visszafogottan ünnepeltünk, megnéztünk egy szuper filmet, és nosztalgiáztunk egy kicsit – tette hozzá a fiatal feleség, aki saját bevallása szerint már az elején kiszúrta magának Tamást, akivel az egyetemen ismerkedett meg.

– Sok közös óránk volt, rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Mégis egy évig ment a huzavona, hogy összejöjjünk-e vagy sem, hisz mindketten akkor léptünk ki egy régi párkapcsolaból, nem tudtuk, hogy jó döntés-e fejest ugrani egy újba. Ennek már öt éve, így bátran kijelenthetjük, hogy ez volt életünk legjobb döntése – jelentette ki a 26 éves Lilla, aki párjával együtt már nagyon vágyik egy gyermekre.

– Én kicsi korom óta egyházi neveltetést kaptam, amiben mindig is fontos szerepet játszott a család – vette át a szót Tamás. – Mi is vágyunk már egy picire, először egy kisfiút szeretnénk, rá egy évre pedig egy kislányt. Ez lenne az álom, de először még meg kell teremtenünk a megfelelő körülményeket. Szeretnénk egy saját otthont, és ha az megvan, tényleg jöhet a baba, készen állok az apaságra – tette hozzá Visváder.