Ráduly György: A magyar film megkerülhetetlen

Pósa Lilla ,

Ráduly György, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatójának ablakát teljes hosszában a szeptember 4-én kezdődő Budapesti Klasszikus Film Maraton tervei töltik ki, íróasztala mögött pedig a 19 éves Törőcsik Mari nevet a körhintán. A szakember klasszikus filmekről, a magyar alkotások világban hagyott nyomáról is beszélt a Lokálnak.



Különleges szerepet játszik a Körhinta című film az életében?

Szabó István szokta mesélni, hogy egy francia dokumentumfilmben a néhai francia elnököt, François Mitterrand-t megkérdezték a film 100 éves évfordulóján, hogy mi jut eszébe a „mozi” szó hallatán. Ő pedig azt válaszolta, „nem tudom miért, de nekem egy körhintán száguldó fiatal lány és a nevetése jut eszembe.” Mi persze pontosan tudjuk, hogy mi volt a film, és ki volt az a lány. Fábri Zoltán egy magyar faluban játszódó, Törőcsik Mari főszereplésével készült filmjében benne van az egész világ és az élet.

Milyen különlegességekre számíthatunk idén a Klasszikus Film Maratonon?

A nyitófilm a nagyjából 30 éve nem vetített Örökség című Mészáros Márta-film lesz felújítva, mely a cannes-i fesztiválon debütált 1980-ban. Jankovics Marcell Fehérlófia című filmjét pedig szabadtéren a Szent István-bazilika előtt vetítik. Lesznek 35 mm-es kópiáról játszott kincsek is mint a Toprini nász, ami féltve őrzött filmtörténeti kincsünk. Ez Tóth Endre alkotása, még itthon forgatta. Később André de Tothként Hollywoodban elképesztő sikereket ért el a 40-es és 50-es években. Ma élő világsztárok is tanulnak tőle, olyan feltétel nélküli rajongói vannak, mint Tarantino vagy Scorsese. Ezenfelül még olyanok is lesznek, amelyek bár amerikaiak, magyar vonatkozásuk is van. A Szelíd motorosokban például Kovács László, magyar operatőr dolgozott. A mindhalálig zene című filmben Roy Scheider a főszereplő, de a lányát egy magyar, kislány Földi Erzsébet játszotta. Andy Vajnára emlékezve pedig négy fimet is behozunk a kínálatba. Láthatjuk majd az Evitát, Menekülés a győzelembe, a Vörös zsaru és a The Doors című filmeket.

Ezek szerint a klasszikus magyar filmjeink is mély nyomot hagytak?

Bizony, mi magyarok megkerülhetetlenek vagyunk, ha filmezésről van szó. Az a különleges látásmód és közlendő, amit a világnak nyújtani tudunk szerintem egyedülálló. Ezért kiemelten fontos, hogy megőrizzük és átmentsük a filmjeinket. Azzal, hogy a Filmlabor és a Filmarchívum a Magyar Nemzeti Filmalap részeként, egy struktúrában működik, óriási lehetőség van arra, hogy a filmek a legoptimálisabb körülmények és költségek mellett tudjanak megújulni.

Önnek mi jut eszébe a „mozi” szó hallatán?

A varázslat. A pillanat gyerekkoromból, amikor a moziteremben lekapcsolják a villanyt, elhúzzák a függönyt és megjelenik a fénysugár, a gépházból pedig beszűrődik a kattogás. Én akkor azonnal egy másik világba csöppentem. Ez a varázslat, ez jut eszembe.