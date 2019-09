Rétvári Bence: A nemzeti karaktert kell megerősíteni

Belföld

Önmagunkat, a nemzeti karaktert kell megerősíteni, ez sokkal jobb irány, mint a nyugati minták másolása – jelentette ki Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szombaton Vácrátóton, a szüreti mulatság és veterenjármű-találkozó megnyitóján.

A politikus, a település országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy sokan, akik liberális gondolkodásúak, a haladást tévesen összekeverik a másolással és úgy vélik, az jelenti egy ország számára az előrelépést, ha a tőlünk nyugatra lévő példákat egy az egyben lemásoljuk. “Mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez állandó lemaradást fog jelenteni, hiszen a másoló az eredetihez képest mindig lemaradásban van” – fogalmazott.

Mint mondta, a nemzeti karakter erősítését szolgálják a vácrátóti szüreti mulatsághoz hasonló közösségépítő rendezvények, mert az erős helyi közösségek formálják a nemzeti közösséget. Szintén ezt a célt szolgálják azok a tematikus kulturális pályázatok is, amelyek az év elején a társasági adókedvezmény (tao) rendszerét váltották fel. Az új rendszer sikeres, több pályázat esetében is meg kellett emelni a keretösszeget a nagy érdeklődés miatt – tette hozzá

Rétvári Bence ezek közül kiemelte a családbarát előadóművészeti pályázatot, amellyel a családoknak színházi élményt nyújtó programokat támogatnak. Mint mondta, ez a program olyan népszerű volt, hogy az eredeti négyszeresére kellett emelniük a keretösszeget. Az államtitkár beszélt még A történelem dicső pillanatai című pályázatról is, ahol szintén az eredeti összeg kétharmadával emelték meg a keretet. Hangsúlyozta: ez a pályázat a magyar történelem legdicsőbb pillanatait feldolgozó művészeti programokat támogatja és azért fontos, mert ahhoz, hogy a jövőnket sikeresen tudjuk tervezni, mindeninek ismernie kell múltunkat, nemzeti identitásunkat.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy Vácrátót “szépen épül, gyarapodik”, az elmúlt években különböző pályázatokon mintegy 219 millió forintot nyert. Egyebek mellett új aszfaltozott utak épültek és megújult a fogorvosi rendelő is.

Spiegelhalter László, a település polgármestere a 27. alkalommal megrendezett szüreti mulatságról és veteránjármű-találkozóról elmondta: fontos a vácrátóti hagyományokat megmutassák a településre érkezőknek és ez a rendezvény is hozzájárul ahhoz, hogy a helyben élő közösséget erősítse.

A Vácrátótra látogatók szombaton mintegy 70 régi eszközt tekinthetnek meg, emellett szórakoztató programokon vehetnek részt. A régi járművek és mezőgazdasági gépek nagy része, mintegy 30 eszköz egy helyi gyűjtő, Lukács Pál jóvoltából kerül a nagyközönség elé, de emellett tucatnyi magyar településről és a határon túlról is érkeztek felújított ritkaságok. A gépbemutató mellett számos hagyományos szüreti programmal – főzőversennyel, kézműves- és kirakodóvásárral, játszóházzal és szalmabálás ugrálóval – várják a látogatókat. A színpadon a vácrátótiak mellett más települések hagyományőrzői is bemutatkoznak. A Pest Megyei Értéktár vándorkiállítását is megtekinthetik az érdeklődők. A látványos szüreti felvonulás 13 órakor kezdődik, a helyi hagyományőrzők díszes népviseletben, lovas kocsikkal vonulnak végig a falu több kilométer hosszú főutcáján. Az ingyenes programok sorát bál zárja a művelődési házban.