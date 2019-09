Sok műanyagtól szabadították meg a világ tenger- és folyópartjait

Külföld

Több százezer környezetvédő tisztította meg a műanyahulladéktól a tengerparti strandokat, folyópartokat, közparkokat szombaton világszerte, ráirányítva a figyelmet a környezetszennyezés hatalmas mértékére.

A környezettakarítási világnapon Manilától a Földközi-tenger térségéig, Ausztráliától Kínáig több százezren vettek részt a Let’s do it (csináljuk meg) alapítvány által szervezett globális akcióban, amelyet a New Yorkban hétfőn kezdődő klímacsúcs elé időzítettek.

Az összegyűjtött szemét nagy része autógumi, műanyagpalack és cigarettacsikk volt. “Segítenünk kell a környezetet, különösen Manila térségében rengeteg a szemét. A műanyagszennyezés hatással van a tengeri életre, mivel az állatok megeszik a mikroműanyagot” – hangoztatta a Fülöp-szigeteken Mae Angela Areglado 20 éves egyetemista, aki a súlyosan szennyezett Manila-öböl partjának megtisztításában vett részt mintegy tízezer társával.

Az észtországi székhelyű alapítvány szerint egy tavalyi hasonló akcióban 157 országból 18 millió ember vett részt. Idén 160 ország csatlakozott kampányukhoz.

“A szemétszennyezés globális probléma, mindenki érint a világon, nem ismer határokat” – írta közleményében Heidi Solba, a szervezet vezetője.

Éves szinten nagyjából 8 millió tonna műanyagszemét kerül a világ óceánjaiba.

Egy minapi tanulmány szerint az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ számára a károsodott vagy elvesztett erőforrások révén.