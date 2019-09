Leszállás közben kapott lángra egy utasszállító futóműve, sok a sérült

Negyvenkilencen megsérültek egy utasszállító repülőgépen, amelynek futóműve lángra kapott leszállás közben szerda este az oroszországi Altaji terület székhelyének, Barnaulnak a repülőterén – közölte az orosz polgári védelem.

A tájékoztatást szerint több embert kórházba kellett szállítani.

Az 5-ös csatorna orosz televízió közvetített képeket az oltási műveletekről, míg az interneten megjelent felvételeken az utasok pánikszerű kiabálását lehetett hallani a kifutópályán.

Az Azur Air orosz charter légitársaság Boeing 767-300 típusú gépe – a Ria Novosztyi orosz hírügynökség értesülése szerint – 331 utassal a fedélzetén érkezett az este Vietnamból.

#BREAKING: At Least 23 injured after a plane with 344 people aboard performed a hard landing in an airport in the Russian city of #Barnaul in southern #Siberia, not far from the border with #Kazakhstan. pic.twitter.com/Gs87A0x1jt

— News flash (@BRNewsFlash) September 25, 2019