Sokkoló videó! Így vezette halálba magát és kisfiát az M5-ös autópályán egy nő

Hátborzongató felvételt készített egy nő az M5-ös autópályán történt borzalmas tragédiáról, ahol egy anya kisfiával az autóban hajtott a forgalommal szemben, és végül a szándékosan a halálba vezette a járművet.

Tizenhárom autót elengedett, de a tizennegyedikkel tudatosan ütközött és hajtott a halálba kisfiával J. Gréta, amikor péntek hajnalban ellenkező irányból ment fel az M5-ös autópályára – számol be a tragédiáról a Ripost.

Egy autós 7 percen át rögzítette, ahogy az M5-ös autópályán a szalagkorlát túloldalán, vele párhuzamosan, a forgalommal szemben száguld az a nő, aki végül kisgyermekével együtt lett öngyilkos a sztrádán. Mindenki dudált, villogott neki, de csak ment tovább… Az asszony 13 autóst elengedett, majd a 14. kocsiba frontálisan belecsapódott szemből – ő és a kisfia, a vétlen autóban pedig egy 68 éves asszony vesztette életét… Magyarázatok helyett csak még több kérdést vet fel az a videófelvétel, ami J. Gréta és 10 éves kisfia halála előtti utolsó perceit rögzítette. A felvételen világosan látszik, hogyan hajtanak fel ellenkező irányba az M5-ös autópályára, és hogyan haladnak csaknem 7 percen át a forgalommal szemben – írja a portál.

„Szeged felé tartottunk az autópályán, amikor a legnagyobb meglepetésünkre a soroksári Auchannál feljött egy kocsi, mely egy irányban haladt velünk, ám a szemközti sávban. Először a visszapillantó tükörből vettük észre, majd lassítottunk, és kétségbeesetten próbáltuk figyelmeztetni a vezetőt. De nehéz bármit is tenni a sötétben, ha száguldasz az autópályán úgy, hogy egy szalagkorlát van közöttetek… A férjem vezetett, én hívtam a rendőröket. A történteket a telefonommal videóra is vettem” – emlékezett vissza Tünde a Ripost beszámolója szerint. „A nő nem hajtott gyorsan, sőt inkább lassúnak mondanám: az autópályán 70-80-nal mehetett a belső, előző sávban. Néha kicsit gyorsított, néha lassított, de viszonylag egyenletesen haladt előre.”

A felvételen látszik, ahogy összesen 13 jármű – köztük több teherautó is volt – kikerülte Grétáékat: voltak, akik villogtak, voltak, akik dudálnak a fiatal asszonynak, ő azonban rendíthetetlenül haladt tovább – írja a lap. Az sem zavarta, hogy több helyütt behajtani tilos tábla jelezte: rossz helyen jár, az információs táblák pedig fordítva voltak. Az egész út alatt mindössze háromszor fékezett, ám nem akkor, amikor szembejött valaki.

„Láttam az arcát, tökéletes nyugalom ült rajta. Olyannyira, hogy én azt hittem, alszik. Elszántan ment előre, mintha észre sem venné, ahogy a közelében lévő autósok, köztük mi is, figyelmeztetni próbálták. Kiabáltunk, dudáltunk, mutogattunk neki, de semmire sem reagált. Nem nézett oldalra, csak és kizárólag előre! Félelmetes volt, nagyon rossz érzés kerített a hatalmába” – folytatta az asszony. „Gyermeket nem láttam a hátsó ülésen, a 10 éves kisfiú talán már aludt akkor. Nagyon késő volt, és másnap iskola. Most sem hiszem el, hogy nem látta, nem vette észre, hogy rossz helyen jár! Lett volna lehetősége lehajtani, mert útközben volt még egy benzinkút és egy lehajtó is. Ugyanakkor végig nagyon rendezetten ment, így felmerült bennem az is, hogy ha öngyilkos akart lenni, miért nem ment neki az első szembejövőnek?”

Tündéék értesítették a rendőrséget is, ők épp akkor érkeztek meg, amikor Gréta becsapódott a szemből érkező tizennegyedik, román autóba – számol be a Ripost.