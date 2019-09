Soros György eligazítást tart Frans Timmermansnak New Yorkban

Külföld

Lokál ,

Hétfőn találkozik egymással Soros György és Frans Timmermans a 74. ENSZ Közgyűlésen New Yorkban – derül ki az Európai Bizottság hivatalos naptárából. Ez is azt támasztja alá, hogy a leköszönő Juncker-féle Európai Bizottság jogállamiságért felelős alelnöke Soros György embere. A magyar kormány éppen ezért nem támogatta személyét a bizottsági elnöki székéért.

A beharangozó szerint a holland politikus az uniós szerv delegációvezetőjeként vesz részt a megbeszélésen, a Sorossal való egyeztetésen kívül három beszédet is fog mondani. Ahogy az az ilyen magas szintű brüsszeli találkozókon lenni szokott, nem lehet tudni, miről lesz szó a két befolyásos személy eszmecseréjén. Az elmúlt uniós ciklusban egyébként Timmermans volt az egyik olyan brüsszeli vezető, aki a legtöbbször találkozott az amerikai spekulánssal, és megnyilvánulásaival többször is egyértelművé tette, nagyra tartja őt. A holnapi tanácskozás is azt támasztja alá, hogy Timmermans egyértelműen Soros György embere.

Az összejövetel két körülmény miatt a szokásosnál is érdekesebb lesz:

Timmermans éppen Magyarország és a visegrádi négyek ellenállása miatt bukta el az új ciklus bizottsági elnöki helyét. A magyar kormány éppen azért nem támogatta személyét, mert Soros Györgyhöz köthető;

az amerikai milliárdos politikusa éppen a hazai önkormányzati választási kampány kellős közepén rendelt ki ellenzéki polgármesterjelölteket Brüsszelbe, ahol Gyurcsánynéval közösen adtak eligazítást nekik a jövőre nézve.

További cikkek: