Nincs főpolgármester-váltó hangulat, és stabil Tarlós István előnye. Karácsony Gergely mindenkit megpróbál alulmúlni – számolt be a közvélemény-kutatásuk eredményéről Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója.



– Tarlós István egyedül is begyűjtené a szavazatok felét, ami most jobb eredménynek számítana, mint 2014-ben – válaszolt az esélyeket latolgató kérdésre a Hír Tv-ben Nagy Dániel kutatási igazgató, aki hozzátette: a budapestiek többsége elégedett a főpolgármester eddigi munkájával, még a baloldaliak negyede sem bánná, ha Tarlós újabb öt évig maradna a székében.

– Mi most 50 százalékot mértünk, ez azt mutatja, hogy nagyon is megvan rá az esélye, hogy Tarlós István múltkori 49 százalékos győzelmét is meghaladja majd. Ott nagyon gyenge ellenfele volt Bokros Lajos személyében és Falus Ferenc is megtett mindent annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a szavazatszáma. Most Karácsony Gergely még ezeket a jelölteket is megpróbálja alulmúlni – nyilatkozta Nagy Dániel, aki elmondta, hogy a nagyszájú megmondóember Puzsér Róbert többségében a baloldalról visz el szavazatokat.

