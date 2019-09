Szabó Kitti: Sokként ért a terhességem

Extra

Szabó Kitti hét év után a TV2 Sztárban Sztár leszek! műsorában tért vissza a képernyőre. A 25 éves versenyző az évek alatt sikeres vlogger és édesanya lett, bár utóbbira nem voltak párjával felkészülve. Kitti ugyanis több hormonális betegséggel küzdött és küzd a mai napig, melyek miatt csekély volt az esélye annak, hogy természetes úton teherbe essen.

Szabó Kittit tíz évvel ezelőtt, kamaszként ismerhette meg az ország az egyik napi sorozat Bokros Lindájaként, akit 2012-ig alakított. Kitti azóta felnőtt, édesanya lett, és vasárnap a TV2 Sztárban Sztár leszek! műsorában mutatta meg rap tudását egy szexi produkcióban, amitől még Horváth Tamás is zavarba jött.

– A szüleimmel hatalmas rajongói vagyunk a műsornak, és amint láttam, hogy idén civilek is jelentkezhetnek, azonnal éltem a lehetőséggel. Régóta énekelek, de ez volt az első, hogy rappeltem. Nagyon örültem, hogy ekkora sikert arattam, de arra nem számítottam, hogy Tomi ennyire zavarba jön, és kacérkodni kezd velem. Csak mondta és mondta a félreérthető gondolatait, amik jól estek, de a végén már ott tartottam, szólok neki, hogy elég lesz – nevetett fel a 25 éves édesanya, aki hét hónapja adott életet kisfiának, Félixnek. A szülés után pedig maradt rajta néhány plusz kiló, ami miatt most szigorú diétába kezdett.

– Nem is volt eddig időm ezzel foglalkozni, annyira lekötött az anyaság és az egyéb tennivalók. Simán levetkőztem a strandon, de amikor a tükörbe nézek, azért zavar egy kicsit. Nemrég kezdtem el diétázni, remélhetőleg ez elég lesz.

Kittinek ugyanis pajzsmirigy alulműködése valamint inzulinrezisztenciája van, és a hormonjai is felborultak. A várandóssága előtt pedig PCOS-sel küzdött, és cisztái alakultak ki. – Az orvosok azt mondták ha 2–3 év múlva szeretnék gyereket már most el kell kezdeni a kezeléseket. Két hétre rá azonban pozitív lett a teszt. Sokként ért minket Martinnal, hiszen még nem voltunk felkészülve egy babára. A hatalmas öröm mellett ott volt bennünk a kétségbeesés és a félelem is. Az idő múlásával azonban minden a helyére került. Félix a legjobb dolog az életünkben.