Szenzációs szuperkoncert! Hetvenezren ünnepeltek a Hősök terén – Fotók!

Extra

Lokál ,

Egyedülálló koncertélményben volt része annak, aki kilátogatott a Skandináv lottó 20. születésnapja alkalmából szervezett Szuperkoncertre. A Hősök terétől egészen a Bajza utcáig több mint hetvenezer ember ünnepelt az este folyamán Bryan Adams és a Wellhello koncertjén, mely az elmúlt hét év legtöbb érdeklődőt vonzó koncertjének számít. Önfeledt szórakozás, közös éneklés a nyárutón: ilyen volt az idei Szuperkoncert.

Fergeteges hangulatban és óriási érdeklődés mellett zajlott le a Szerencsejáték Zrt. szervezésében megvalósult Szuperkoncert. Az igazi rajongók már déltől várták a 16:30-as kapunyitást. A rendezvény csúcspontja a 20 órakor kezdődő kanadai világsztár koncertje volt, olyan örök klasszikusnak számító dallamokkal, mint a „Summer of 69” vagy a „Straight from the Heart” vagy a legfrissebb, Ed Sheerannel közösen írt „Shine A Light” című szám, melyeket Bryan Adams-szel közösen énekelt a magyar publikum.

Az este folyamán nemcsak a Hősök tere és környéke, hanem a tavalyihoz képest háromszorosára növelt mozgáskorlátozott lelátó is megtelt. Az igazán szerencsések pedig nemcsak a színpadon, hanem a színfalak mögött is találkozhattak személyesen a világhírű zenésszel és a Wellhello tagjaival is.

Az év legnagyobb szabadtéri koncertje több részletében is egyedülálló elemeket tartalmazott. Az 500 négyzetméteres színpad mellett ugyanis 550 négyzetméteres LED világítás tette teljesebbé a vizuális élményt, amelyből 300 négyzetméter a színpad környékére összpontosult. A legnagyobb rock koncertekhez mérhető hangélményért pedig a több, mint 200 darab egyedi teljesítményű hangfal felelt.

A Hősök terén felépült színpad építésében közel 300-an vettek részt.