Budapest

MTI ,

Szeptember végéig közlekednek a nosztalgia- és retrójáratok Budapesten – olvasható a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, az elmúlt évek rendszeres nosztalgiaközlekedésének eredményeként a menetrend szerint közlekedő nosztalgiajáratok részévé váltak a főváros őszi programkínálatának.

Szombatonként a világ 10 legszebb villamosvonala közé választott 2-es villamos vonalán az N2-es nosztalgiavillamosról tekinthető meg a világörökségi helyszínként is számon tartott Duna-part.

Vasárnaponként az N19-es nosztalgiavillamossal utazva a budai rakpartról láthatjuk a pesti oldal panorámáját és a budai történelmi fürdők műemlék épületeit; a villamos a Deák Ferenc térről indul, majd a Szent Gellért tértől a 19-es villamos vonalán halad a Katinyi mártírok parkjáig.

Szeptemberben is minden vasárnap a nosztalgiavillamosok mellett a Deák Ferenc térről indulva körjáratként viszi az érdeklődőket az N109-es nosztalgiabusz a Deák Ferenc tér – Erzsébet tér – Budai felső rakpart – Margit híd – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Deák Ferenc tér útvonalon. A vonalon az IK180-as csuklós nosztalgiabusz mellett az IK630-as kabrió busszal is lehet találkozni: a 37 fő utazására is alkalmas, nyitott utastérrel rendelkező autóbusz a múltban is a legnépszerűbb városnéző buszok közé tartozott.

A korábbi években megszokott járművek mellett új, úgynevezett retrójáratok is indultak az idei szezonban, amelyek normál díjszabással vehetők igénybe.

Rendszeres retrójárat közlekedik szeptemberben is minden szombaton és vasárnap R158 jelzéssel a Széll Kálmán tér és a zugligeti Libegő között. A járaton a BKV múzeumi jelleggel felújított Ikarus 260-as és Ikarus 415-ös típusú autóbusza közlekedik.

R47-es jelzéssel retróvillamos közlekedik a Deák Ferenc térről Budafok, Városház térre szeptember 21-én a BKV Budafok kocsiszínben tartandó nyílt napjához kapcsolódva, és ezen a napon fotósok számára indított pótkocsis nosztalgiavillamossal is készül a BKK. Ezzel kapcsolatban részleteket a BKK honlapján, illetve Facebook-oldalán olvashatnak majd az érdeklődők.

Retróautóbuszjárattal emlékezhet az utazóközönség az egykori 3-as buszra szeptember 7-én, szombaton a Móricz Zsigmond körtér és Nagytétény, ipartelep között, a mai 33-as autóbusz útvonalán közlekedve.

Szeptember 14-én retró-trolibuszjárat közlekedik R74-es jelzéssel a 74-es trolibusz útvonalán; a legendás szovjet gyártmány ZIU-9-es trolibusz a vonal meghatározó típusa volt évtizedeken keresztül.

A nosztalgia és retrójáratok közlekedéséről további információk a BKK nosztalgia aloldalán érhetők el, a https://www.bkk.hu/nosztalgia/ linken.