Szijjártó: A közös visegrádi fellépés teljes mértékben szolgálja a magyar nemzeti érdekeket

Magyarország, ahogy eddig is tette, ezután is támogatja Georgia területi egységét a nemzetközileg elismert határai között, és továbbra is kiáll az ország euroatlanti integrációs törekvései mellett – mondta Áder János államfő csütörtökön Tbilisziben, Szalome Zurabisvili georgiai elnökkel közös tájékoztatóján.