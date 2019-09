Szijjártó: A magyar gazdaság dimenzióváltáson ment keresztül

Megfenyegették, hogy “el lesz intézve” a Fidesz XIV. kerületi önkormányzati képviselő-jelöltje, Borbély Ádám. A fiatal politikus közösségi oldalán számolt be az incidensről, ahol arról is ír: megtette a feljelentést és nem fél azoktól, akik meghátrálásra akarják kényszeríteni őt – számol be a Ripost a 888.