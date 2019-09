Szijjártó: A migránsoknak ne járjon az adófizetőkével azonos egészségügyi ellátás

Belföld

MTI ,

Magyarország semmilyen körülmények között nem ismeri el az egyetemes egészségügyi ellátásról szóló ENSZ-nyilatkozat migrációra vonatkozó részeit, amelyek szerint az ENSZ-tagországokban az illegális migránsoknak is az adófizető állampolgárokéval azonos szolgáltatást kellene biztosítani – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette az ENSZ-közgyűlés egyetemes egészségügyi ellátással foglalkozó plenáris ülésén New Yorkban, helyi idő szerint hétfőn.

Kifejtette: az ENSZ-ben számos kísérlet zajlik most arra, hogy a globális migrációs csomagot részenként a nemzetközi jog részévé tegyék, az egyes fejezeteket próbálják elrejteni olyan ENSZ-döntésekben, amelyekre később hivatkozni lehet.

Ilyen kísérlet az egyetemes egészségügyi ellátásról szóló ENSZ-deklaráció is, amellyel arra próbálják rászorítani az ENSZ tagországait, hogy státustól függetlenül mindenkinek ugyanolyan egészségügyi ellátást biztosítsanak.

Ez azt jelenti, hogy ugyanaz az ellátás járna egy illegális migránsnak, mint egy olyan embernek, aki évtizedeken keresztül tisztességesen dolgozik, és fizeti az adót az adott országban – mondta Szijjártó Péter.

Magyarország számára ez elfogadhatatlan – hangoztatta.

A kormány egyrészt nem fogadja el, hogy az ENSZ a magyar egészségügyi rendszerrel kapcsolatban bármilyen előírást vagy jogi kötelezettséget fogalmazzon meg: ez nemzeti hatáskör, erről csak Magyarország dönthet. Másrészt a kormány azt sem tudja elfogadni, hogy illegális migránsok bármilyen tekintetben ugyanolyan ellátásban részesüljenek, mint a magyar adófizető polgárok, nem hajlandó hátrányos megkülönböztetésben részesíteni saját állampolgárait – közölte a miniszter.

További cikkek: