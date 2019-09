Szijjártó Péter gazdasági együttműködési megállapodást ír alá Nyugat-Virginiában

Külföld

MTI ,

Gazdasági együttműködési megállapodást ír alá kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nyugat-Virginia amerikai állam kormányzójával, Jim Justice-szal.

Az állam fővárosában, Charlestonban tartott aláírási ceremóniát megelőzően az MTI-nek nyilatkozva a miniszter kijelentette: a magyar-amerikai együttműködést egyértelműen sikertörténetnek lehet nevezni mind gazdasági, mind védelmi szempontból, a republikánus kormányzat hivatalba lépése óta pedig politikai szempontból is.

A továbblépéshez azonban szükséges, hogy a kormány az egyes államokkal is jó kapcsolatot építsen ki. Ennek jegyében írták alá korábban Indianával és Ohióval is a gazdasági együttműködési megállapodást.

Szijjártó Péter kiemelte: Nyugat-Virginia és a magyar gazdaság közelmúltbeli fejlődési pályája között több hasonlóság van. Az amerikai államok közül ez tudja felmutatni a leggyorsabb GDP-növekedést, az Európai Unióban pedig Magyarország. A bátor gazdaságpolitikának köszönhetően mindketten foglalkoztatási rekordokat döntöttek meg az elmúlt esztendőkben, és sorra haladták meg saját exportrekordjaikat is.

A miniszter tájékoztatása szerint Magyarország számára két területen kiemelten jelentős a gazdasági együttműködés. Az egyik a vegyipar, amelyhez Nyugat-Virginia termelésének 40 százaléka kötődik, és az állam legnagyobb vállalata, a Dow Chemical Magyarországon is jelen van. Ebben az iparágban komoly kutatás-fejlesztési is potenciál rejlik, és erre szükség van a magyar gazdaság új dimenzióba történő átállásához is – emelte ki a miniszter. Magyarországon tavaly 18 százalékkal nőtt a vegyipar teljesítménye, az ágazat 97 ezer embert foglalkoztat.

A másik fontos ágazat az infokommunikáció területe. Nyugat-Virginiában fontos informatikai adatközpont-hálózat van, és ennek folyamatos fejlesztésében a magyar IT-cégek is lehetőséget kaphatnak. A charlestoni vezetés erre nyitottságot mutatott – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Fontos téma az energetika kérdése is. Közép-Európában ez még mindig kritikus terület, Nyugat-Virginia azonban energetikai csomópontnak számít az Egyesült Államokban: az államközi villamosenergia-exportban első helyen áll, és a földgázipar is komoly méreteket ölt.

Szijjártó Péter Charlestonban előadást tart a helyi egyetemen, egyebek között migrációs témákról, illetve az Európai Unió és Magyarország kapcsolatáról. A miniszter helyi cégek vezetőivel is tárgyal, köztük a vegyipari Dow Chemical és az elsősorban a védelmi ipar számára szoftvereket fejlesztő Azimuth vállalattal, valamint a gyógyszeripari Mylan céggel. Találkozik a helyi Szent Szív-bazilika tiszteletesével, Donald Higgsszel is.

További cikkek: