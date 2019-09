Szombaton rendezik meg a Színházak éjszakáját

Belföld

MTI ,

Kulisszajárásokkal, nyílt próbákkal, premierekkel és egyéb rendhagyó programokkal várja harmincnégy budapesti teátrum a közönséget szombaton a Színházak éjszakáján, amelyhez számos vidéki színház is csatlakozik.

A fővárosban a csaknem 200 program, valamint a színháztörténeti séták idén is egyetlen karszalaggal látogathatók. A “Te mit viszel magaddal?” mottóval megvalósuló eseményt az idén a magyar dráma napján tartják.

Idén csatlakozott a budapesti rendezvényhez a Nemzeti Táncszínház, és újra szerepelnek a kínálatban a Madách Színház, a Thália Színház és a Nemzeti Színház programjai.

Az érdeklődők részt vehetnek kulisszajárásokon, nyílt próbákon, premiereken, színészmesterség és beszédtechnika órákon, láthatnak színpadtechnikai show-t és tűzzsonglőr-bemutatót. A rendezvényen bemutatkoznak a színházi mesterségek, lesznek koncertek, workshopok, maszkfestés, improvizációs alkalmak, fotókiállítás, színházi társasjáték, piknik és beleshetnek a látogatók az ügyeleti naplókba – olvasható a program ismertetőjében.

A Katona József Színházban a 10 éve elhunyt Cseh Tamásra emlékeznek, a Kolibriben Bereményi Géza megzenésített verseit adják elő a társulat tagjai, és interaktív játékokat szerveznek, a Nemzeti Táncszínház kulisszajárást tart nemrég átadott épületében, a József Attila Színház bepillantást nyújt a készülő, Macskafogó című musicaljébe. A Radnóti Színházban például beszédtechnika óra, a Szkéné Színházban összművészeti séta várja a közönséget.

A KÉK – Kortárs Építészeti Központ szervezésében színházi várossétákat tartanak: a nézők feltűnő, rejtett és nem létező színházak nyomába eredhetnek, megismerhetik a Pesti Broadway vagy a Víziváros színházi építészetét, és hallhatnak érdekességeket arról, miért Budapest játssza el Moszkvát, Berlint és Párizst a hollywoodi filmekben. A programok végén afterpartyra várják a közönséget a TRIP Hajón, többek közt a BEKVART zenekarral és a noÁrral.

A Nemzeti Színház nyílt napján az érdeklődőket hajókirándulással, kulisszajárással és a gyermekprogramokkal várják, Eirik Stubo Médeia-rendezése is látható lesz, továbbá a Rocco és fivérei című produkció próbáiba is bepillanthatnak a nézők és ehhez kapcsolódóan boxedzésen is részt vehetnek.

A Madách Színházban a Színházak éjszakáján két előbemutatót is tartanak Szemenyei János Bolyongók című, zenés gyerekdarabjából, és erre az alkalomra időzítik a Once/Egyszer. című musical bemutatóit is.

Az Újszínház kulisszajárással és Nemes Wanda színművésznő festményeiből rendezett kiállítással várja látogatóit, akik a Bubik István Stúdiószínpadon egy felújító próbába is betekintést nyerhetnek, a nagyszínpadon pedig a Kék róka című produkció előkészítésében vehetnek részt. A program zárásaként a színház művészei a Hot Jazz Band részvételével adnak koncertet.

Idén is számos vidéki színház csatlakozik a budapesti rendezvényhez. A Miskolci Nemzeti Színházban három előadás próbájába is beleshetnek a látogatók, a kecskeméti Katona József Színház jelmezes fotózással és interaktív hangszerbemutatóval is készül, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban gyorsöltözési játék is várja a közönséget, a szombathelyi Weöres Sándor Színházban közös fagyizással kezdődik és a Mágikus Mintha színészzenekar koncertjével zárul az este, a debreceni Csokonai Színházban pedig kalandtúrával és horrorisztikus kulisszajárással is várják a közönséget.