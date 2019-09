Szürkületi zóna! Így néz ki Zugló – Fotók!

Belföld

Lokál ,

A botrányos parkolási rendszer mellett lepusztult városrészek és romló közbiztonság Karácsony Gergely polgármesteri tevékenységének eredménye Zuglóban – írja a Magyar Nemzet. A lap egy civil bloggerrel járta végig a Francia utat, ahol hegyekben álló szemét, fecskendők és használt óvszerek láthatók, de hasonló állapotban van a kerület több köztere is.

Karácsony Gergely, az ellenzéki összefogás főpolgármester-jelöltje kifejezetten igyekszik kerülni a Zuglóval kapcsolatos témákat a kampányában, hiszen a kerület vezetőjeként olyan ügyekkel került a hírekbe, mint a zuglói parkolási botrány vagy a kerületnek az utóbbi években jelentősen leromlott részei. A lap munkatársai egy, a helyi viszonyokat feltérképező budapesti blogger navigálásával járták be a kerületet.

A Városkép Romboló elnevezésű Facebook-oldal kezelője, aki a főváros legproblémásabb részeiről készít videókat, úgy látja, hogy Zugló egyes közterületeinek állapota kirívóan leromlott az elmúlt években. Amikor találkozóra hívták a férfit, több problémás helyszín között említette a Bosnyák tér mögötti, egykori Csömöri úti sportpályát és környékét, a Fogarasi út végi, egykori Match közért környékét, valamint az Öv utcai senki földjét is. Végül a leginkább botrányos Francia utat járták be.

A Thököly úttól indultak el a Francia úton át a Kerepesi út irányába, ahol bal oldalon a vasúti töltés fut végig, amelynek alján húzódik a hírhedt sufnisor, ahol az illegális szemétlerakás is virágzik, s az építmények mögött sok helyen hajléktalanok laknak, és drogosok lövik be maguknak a napi adagjukat – ismerteti a Magyar Nemzet.

A Francia út–Egressy út előtti kereszteződésben egy építési területen elhagyott, kibelezett munkagép áll, ablakai betörtek, a jármű összegraffitizett állapotban, akárcsak a házfalak többsége.

A látkép tovább haladva sem változik, hiszen az Egressy út utáni részen található a főváros belső és középső kerületeiben igen ritka földutak egyike, amely az illegális hulladéklerakók Mekkája. A behajtást jelenleg semmi sem gátolja, a környékbeliek elmondása alapján éjszaka érkeznek a teher­autók, amelyekről vélhetően a lomtalanítások után megmaradó felesleget dobálják le.

Az út mentén egy elhagyott, rendszám nélküli autó áll. A blogger már többször készített itt nagyobb szemétlerakásokról kép- és videóanyagot, de arra is volt példa, hogy a lakosság által nagyobb kövekből összeeszkábált útakadályt talált itt.

A földúton kutyáját sétáltató idős urat a környékbeli tapasztalatairól kérdeztük. Bár Csíki János készségesen válaszolt az újságíró minden kérdésére, szabadkozva mondta, hogy sietnie kell, és neki is ezt tanácsolta, mivel már esteledett.

– Harci kutyával merészkednék csak erre a környékre sötétedés után – mondta, mielőtt elköszönt. A földút mellett, bal oldalon egy betonkerítéssel elhatárolt terület áll, a kerítés egyik panele kiütve, és a résen szemetes- és sitteszsákokat, valamint építési törmeléket szórtak be. A kerítés után egy személyautó áll, ablakai kitörve, azokat rongyokkal fedték le, valószínűleg laknak benne. Kísérőnkkel benéztünk az út mellett húzódó sufnisorok mögé is, ahol szemét és hajléktalanok összetákolt kartondoboz viskói láthatók. Néhány helyen használt fecskendőket találtunk, az egyik tákolmány mögött pedig egy óvszer csomagolása és egy szakadt, lila melltartó őrizte egy pásztoróra emlékét.

Az Ajtósi Dürer sor végén található aluljáróhoz érve átmentünk a töltés másik oldalán húzódó Mexikói útra. Az aluljáró felett CivilZugló felirat díszelgett, mellette két hajléktalan pihent meg a szokásos napi körútjukról „hazafelé” tartva. Az alagút túloldalán két nő és két férfi beszélgetett. – Az utóbbi években már nem kaszálják a töltést, és tiszta szemét minden – mutatott körbe az egyik férfi. Az út mellett kanapé, szivacsok és mindenféle kidobott limlom látható. – Az önkormányzat a MÁV-ra mutogat, a MÁV az önkormányzatra.

Senki sem szeretne semmit tenni a hulladéklerakók ellen – mondta az egyik nő. A beszélgetők szerint a szörnyű helyzeten könnyű lenne javítani: a térfigyelő kamerák és az útzárak felszerelésével távol lehetne tartani a szemetelőket és javulhatna a közbiztonság is, ám az önkormányzat évek óta nem tesz semmit a környéken lakók érdekében.

A lap kérdésére elmondták, hogy legutóbb 2015 és 2016 elején járt erre Karácsony Gergely, szemétgyűjtést rendezett, ám a felszedett hulladékot napok alatt „pótolták”, és a környéken élők azóta is nap mint nap szembesülnek a bűnözéssel, a drogosokkal, a prostitúcióval és az illegális hulladéklerakással.

Süllyedő zászlóshajó

– Feltehetően egyáltalán nem fogják hivatalosan átadni Karácsony Gergelyék a felújított Pillangó parkot, láthatóan nem igazán büszkék az eredményre – jelentette ki a lapnak Rozgonyi Zoltán, Zugló fideszes polgármesterjelöltje. Bár hasonló parkfelújítási projektekhez képest jóval magasabb összeget – közel 680 millió forintot – költött a Karácsony vezette XIV. kerületi önkormányzat a zászlóshajó-beruházására, és a kerületiekkel is egyeztetett a polgármester, mégsem sikerült elnyernie a park környékén lakók elégedettségét.

– Az egyeztetések eredményeként egy 200-250 milliós beruházásról volt szó, majd egyik napról a másikra háromszor akkora költségvetés támogatását kérték Karácsonyék a Fidesz-frakciótól, ám ennek az lett volna a feltétele, hogy ebből az összegből további hat-hét parkot is felújítanak. Azonban ezt nem fogadta el a testület, így a nagyobbik kormánypárt sem támogatta az említett összegben a közbeszerzés kiírását.

Továbbá kiderült, hogy Karácsony és köre több olyan dolgot is beleálmodott a beruházásba, amelyekkel fel akarták dobni a kampányukat, így például egy kutyafuttatót is kialakítottak a parkban 15 millió forintból, ám egy farönkön és egy sámlin kívül nincs benne semmilyen eszköz – mutatott rá az alpolgármester. Szavai szerint rendszeresen keresik meg a környéken lakók a felújítással kapcsolatos panaszaikkal.

– Mára Budapest-szerte elhíresült kifejezéssé vált a járdafa, amely a Pillangó park sétáló- és kerékpárútjainak kellős közepén tornyosuló fákat jelöli, s ezek különösen balesetveszélyesek a biciklisek és a vakok számára.

Olyan helyekről viszont, ahol erre nem volt szükség, terebélyes ősfákat vágatott ki Karácsony, s a zöld területet is indokolatlan mértékben csökkentette térkövekkel, járólapokkal.

Nehezen értelmezhető a parknak a metró felőli részén az a földből néhány centiméterre kiemelkedő fémlemez, amellyel egy keskenyebb sávot választottak le a ligetről, és amely több kutyának is felsértette a mancsát, illetve a kisgyermekek számára is balesetveszélyes – sorolta Rozgonyi Zoltán, hozzátéve: a parkban alkoholos és időnként bedrogozott állapotban feltűnő hajléktalanok is számos problémát okoznak.

– Amennyiben bizalmat szavaznak nekem októberben a zuglóiak, parkőrrendszer bevezetését javasoljuk a biztonság és a köztisztaság javítására – húzta alá a fideszes jelölt.