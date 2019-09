Támadnak a pollenek, de a lehűlés segít

Belföld

Fábián Eszter ,

Nehéz időszak keseríti meg az allergiások életét, ugyanis most tetőzik a parlagfű pollenkoncentrációja. Bár a mostani időjárás enyhíti a tüneteket, így is a lakosság ötöde, mintegy kétmillió ember érintett. Ilyenkor nemcsak a parlagfűre de más pollenfélére érzékenyek tünetei is állandósulhatnak és erősödhetnek. A témában a Lokál dr. Zonga Igor allergológustól kért tanácsot, hogy átfogó segítséget nyújthassunk az allergiában szenvedőknek.

Mi is az a pollen?

A pollen az virágpor, különböző növények szaporítóanyaga. Az allergia nem maga a pollen miatt van, hanem a pollenekben megtalálható egy-egy fehérje okoz az erre érzékenyeknél allergiás reakciókat.

Mit kell tudni a parlagfűről?

A parlagfű szezonja általában július második felétől októberig tart, azonban az időjárás is befolyásolhatja. A felmelegedés hatására ugyanis egy évben akár többször is virágozhatnak a gyomnövények, és a parlagfű pollenkoncentrációja is sokkal magasabb lehet.

15 ezertől 5 millió forintos bírság

Kötelező gyomirtással tehetünk ellene, ugyanis az idei parlagfűszezontól érvényes törvénymódosítás értelmében a parlagfű elleni védekezés már egész évben fennálló kötelezettség. A földtulajdonosok a gyommentesítéssel kapcsolatos szakmai információkért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih) fordulhatnak. Azokon a területeken, ahol ennek nem tesznek eleget, az illetékes hatóság közérdekű védekezést rendel el, és növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke 15 ezertől 5 millió forintig is terjedhet.

Asztma is kialakulhat

Tünetei: orrfolyás, tüsszögés, garatviszketés, könnyezés, szemviszketés, duzzadt nyálkahártya. Ha a tüdőt is érinti az allergiás reakció, akkor megjelenhet az asztma.

Gyakori hajmosás is segíthet

A hölgyeknek a hosszú haj miatt a gyakori hajmosás ajánlott, ugyanis a legtöbb pollen megtud tapadni a hajban. Ha olyan típusú pollenallergiában szenvedünk, ami bizonyos területekre korlátozódik, akkor azt el kell kerülni. A másik része a védekezésnek a gyógyszeres terápia, az antihisztamin-tartalmú tabletták szedése, amelyekből már rengeteg fajta közül választhatunk, olyanok is vannak belőlük, amelyeknél már a legismertebb mellékhatás, az álmosság sem lép fel.

Gyümölcsöktől is szenvedhetnek az allergiások

Sok parlagfű-allergiás keresztallergiáktól is szenved, azaz egyes zöldségekre-gyümölcsökre is érzékenyen reagál.

A leggyakoribb keresztallergiák:

Parlagfű: őszibarack, nektarin, dinnyefélék (görögdinnye, sárgadinnye), banán, tök, uborka, cukkini, paradicsom, kamilla, napraforgómag.

Fekete üröm: sárgarépa, petrezselyem, zeller, alma, kivi, földimogyoró, egyes fűszerek (pl. kömény, édeskömény).

Füvek: paradicsom, burgonya, rozs, búza, bab, borsó, lencse, szója, földimogyoró, szentjánoskenyér, élesztő, avokádó, édeskömény.

Hidegfront: fejfájás, migrén jelentkezhet

Az elkövetkező napokban, az átvonuló hidegfrontot kísérő csapadék, valamint az erőteljes lehűlés hatására várhatóan országszerte jelentősen mérséklődni fog a parlagfű-pollenterhelés. Sajnos, az időjárás most leginkább a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet.

Dávid: Pokol az életem!

– Öt éven keresztül semmi bajom nem volt, de két hete egy pokol az életem, ugyanis aludni sem tudok, levegőt is alig kapok, és háromféle gyógyszert próbáltam, de egyik sem segít – mondta lapunknak Dávid, aki parlagfű-allergiában szenved.

– Az orrom folyton be van dugulva, a szemem pedig folyamatosan ég, nem használ semmi, a tüneteket csak minimálisan enyhítik az erre a célra fogyasztott gyógyteák. Nincs mit tenni, ki kell várni, hogy véget érjen ez az időszak, a lehűlés segít majd.