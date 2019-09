Tápai Szabina: Millával lettünk tökéletes család

Extra

Kiss Nóra ,

Tápai Szabina és Kucsera Gábor kislányuk érkezésével váltak tökéletes családdá. A házaspár annyira kereknek érzi most az életét két gyermekükkel, hogy nem is vágynak mindenáron külön, kettesben töltött időre. Ennek ellenére a kézilabdás nagyon figyel arra, hogy megmaradjon kapcsolatukban az intimitás, és férje kívánatos nőként tekintsen rá.

Tápai Szabina kislánya, Milla születése után a TV2 október 7-én induló Fuss család, fuss! nagyszabású sport-reality edzőjeként tér vissza a képernyőre. – Elsőként Gábort hívtam fel, aki rögtön rávágta, hogy vállaljam el a felkérést, majd mindent megoldunk. Szerencsére a csatorna is nagyon együttműködő, Milla és Beni is végig velem volt. Kaptunk egy külön lakókocsit teljesen felszerelve, és volt egy segítségem is, aki Millára vigyázott, míg én kamera előtt voltam. Még szoptatok, ezért nem is tudtam volna máshogy vállalni a megtisztelő feladatot – kezdte Szabina, akit a vidéki forgatásokon többször meglátogatott férje is.

A kézilabdás nagyon örül, hogy közel egy év után sportolóként is újra bizonyíthat, bár számára most családja az első. – Sose titkoltam, hogy a férjemmel való kapcsolatom nem volt mindig felhőtlen. Milla érkezésével azonban minden megoldódott, egy tökéletes család lettünk. Olyan harmóniában élünk négyesben, amire mindig is vágytam. Amióta elkezdtük a kislányomnál a hozzátáplálást, én is el tudok szaladni otthonról elintézni a dolgaimat vagy külön időt tölteni a fiammal. A legjobb mégis az, mikor négyen együtt vagyunk. Érdekes, mert Beni érkezése után jobban igényeltük Gáborral a kettesben töltött időt, most viszont sokkal szívesebben vagyunk a gyerekekkel – vallott a 33 éves édesanya.

Otthon is csinosan

A kézis fontosnak tartja, hogy férje ne csak gyermekei édesanyjaként, hanem nőként is tekintsen rá.

– Odafigyelek arra, hogy a férjem ne csak anyaként nézzen rám, hanem egy kívánatos nőként. Igyekszem otthon is csinosan öltözködni, tetszeni neki, és ápolni a szerelmünket. Miután a gyerekek elalszanak, esténként elkezdődik a mi időnk. A legfontosabb, hogy megmaradjon a kapcsolatunkban az intimitás, ez pedig kétgyermekes szülőként is jól működik közöttünk.

Még egy baba jöhet

Szabina korábban azt is elmondta, ha rajta múlik, nem állnak meg két gyereknél. „Bár már így, négyesben is teljesnek érzem magunkat, de nagyon szeretném, ha bővülne itthon a létszám… Mindig is nagy családról álmodoztam, és azt gondolom, nálunk el fog férni még egy gyerek” – mondta a Bestnek Szabina.

A pelenkázással még vannak gondok

Kucsera Gábor nemrégiben elárulta, imádja a kislányát, de a pelenkázás még mindig nem megy neki. „Szokatlan, hogy egy kislányt kell tisztába tennem, ezért nem is vállalom a feladatot. Szükségem van egy kis időre, amíg belejövök” – mondta Gábor.