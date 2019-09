Tarlós: Budapest a legélhetőbb város Kelet-Európában

Belföld

Lokál ,

Az Economist rangsora alapján Kelet-Európa legélhetőbb városa lett Budapest. 2010 óta húsz helyet léptünk előre – emlékeztetett Tarlós István főpolgármester a Századvég konferenciáján. A városvezető szerint 2010 óta rengeteget fejlődött Budapest, és ez a jövőben is folytatódni fog.



Tarlós István a Századvég Budapestről szóló konferenciáján elárulta, újraindulásának egyik oka az volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel 16 pontból 15-ben meg tudtak egyezni. Ismertetése szerint az egyik pont az volt, hogy megmarad a közvetlen főpolgármester-választás, ezért sem érti, miért vádolják azzal, hogy fél a megmérettetéstől.

Tarlós István az elmúlt évek eredményeiről is szólt. Megemlítette, hogy négy év alatt fejezték be a 4-es metrót, beszerezték az új szerelvényeket a 2-es metró vonalára, és a 3-as metró felújítását is elkezdték. Mint mondta, az Alstromtól visszaperelt 35 milliárd forintból klímát szerelnek a 3-as metróra.

– 2010 előtt egyetlen fürdőt sem újítottak fel, mi most már a hetediknél tartunk, 404 kilométernyi csatornát építettünk Budapesten, míg a főváros tömegközlekedési eszközeinek átlagéletkora a korábbi 17-ről 11 évre csökkent – mondta Tarlós, akinek beszédét a vesztésre álló, ezért kétségbeesett Karácsony Gergely aktivistái próbálták megzavarni, de a városvezető nem ült fel a provokációnak.

Szólt arról is, hogy az Economist rangsora alapján Kelet-Európa legélhetőbb városa lett Budapest. 2010 óta húsz helyet lépett előre a magyar főváros. – Ezek után azt mondani, hogy nem csináltunk semmit, meglehetősen furcsa – hangsúlyozta a főpolgármester.

Ismertetése szerint a jövőben is komoly fejlesztések várhatók Budapesten, többek között megújul a Lánchíd és környéke, felépül a Béke téri szennyvízkomplexum, és elindul az aquincumi híd kiviteli szintű terveztetése és engedélyeztetése.

– Aki öt évig nem jár közgyűlésre, az nem is tud erről – utalt Karácsony Gergelyre a főpolgármester, hozzátéve, hogy a kampány hátralévő részében is arról fog beszélni, amit megtett, és amit reálisan végrehajthatónak tart a jövőben. – Sok ellenzéki politikus teljesen hülyének nézi az embereket, és olyanokat mond, amiket nem lehet teljesíteni. Egy főpolgármesternek ismernie kell a várost.

Alkalmatlan jelöltek

G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány elnöke szerint az ellenzék alkalmatlan jelölteket állít sorba, akik alkalmatlansági, elutasítottsági versenyben állnak egymással. – Van egy szájhős, aki mindenkibe beleköt, van egy celeb, aki hepciáskodik és pojácáskodik – utalt Puzsérra és Berkire. Karácsonyra szerinte érvényes a kínai átok, amely modern megfogalmazásban így szól: „Azt kívánom, hogy legyen a te pártodban Karácsony Gergely!”

Megszépül a budai vár Fodor Gergely, a budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos ismertetése szerint a Nemzeti Hauszmann Program keretében nagyszabású fejlesztések várhatók a budai várban. Elvégezik a közterületek, a parkok, a várkertek rendbetételét, és hamarosan befejeződnek az olyan, folyamatban lévő beruházások, mint a Lovarda és a Főőrség épülete. Az építkezésekkel párhuzamosan zajlik a lerombolt épületek újratervezése, így az egykori Külügyminisztérium és a József főhercegi palota is felépül majd.

A budapestiek erős és tapasztalt vezetőt támogatnak A Századvég friss közvélemény-kutatásából kiderül, hogy a válaszadók 60 százaléka pozitív véleménnyel van Tarlós István főpolgármesterről, illetve 62 százalék elégedett a teljesítményével. A megkérdezettek 58 százaléka szerint jó irányba mennek a dolgok a fővárosban. Tarlós Istvánt továbbra is erős vezetőnek tekintik, aki alkalmas Budapest irányítására (62 és 57 százalék). A megkérdezettek 54 százaléka szerint Karácsony Gergely zuglói polgármester közel áll Gyurcsány Ferenchez.

Átadták a megújult Vörösmarty teret Megnyílt a gyalogosforgalom számára a faltól falig megújított Vörösmarty tér, az ősz végéig a csatlakozó kis utcák felújítása is elkészül. A munkálatok során felújították a Vörösmarty-szoborcsoportot, a korábban is ott álló tíz fa mellé tizenöt újat telepítettek, közel tíz százalékkal nőtt a zöldfelület nagysága, megújultak a klasszikus kandeláberek, az elhasználódott beton térkő járófelületet magas minőségű, egyedi kialakítású és megjelenésű természetes lapkő burkolat váltotta fel.

További cikkek: