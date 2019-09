Tarlós István: Budapest Kelet-Európa legélhetőbb városa lett

Belföld

Arról szeretek beszélni, mit sikerült megoldani, és mik a reális tervek – mondta Tarlós István főpolgármester a Századvég Budapest-konferenciáján szerdán. A politikus közölte, hogy rengeteg fejlesztés történt a városban az elmúlt években, többek között felújították a romhalmaz 3-as metrót, befejezték a 4-es metrót, valamint végre megkezdődtek a budapesti fürdőfelújítások. G. Fodor Gábor arról beszélt, hogy teljesen alkalmatlan ellenzéki jelöltek versenyeznek – írja az Origo.

Az ellenzéki jelöltek ugyan nehéz helyzetben vannak, de az ellenzéki sajtó még nehezebb helyzetben van, mert kezüket-lábukat kell törniük, hogy az ellenzéki jelöltek helyett dolgozzanak – kezdte a felszólalást Tarlós István a Századvég konferenciáján. A budapesti főpolgármester elmondta, hogy tavaly július 10-én mondott nemet az újbóli indulási felkérésre, szeptember 26-án mondott igent. Tarlós édesapja július 10-én született, míg az édesanyja szeptember 26-án – tette hozzá.

A másik oka, hogy elvállalta az indulást, hogy Orbán Viktor olyan feltételeket biztosított, amik figyelemre méltóak – mondta Tarlós. 16 pontról tárgyaltak, és egyetlen egyben nem született megállapodás. Az egyik pont az volt, hogy megmarad a közvetlen főpolgármester-választás – mondta Budapest első embere. Mindezek után pedig nagyon nehéz lett volna azt mondani, hogy kiszállok – tette hozzá.

Tarlós István szólt arról is, hogy Fidesz akkor is támogatta őt, amikor 6-7 százalékos támogatottsága volt. Több kérdésben egyezünk meg a Fidesszel, és jóval kevesebb, mint amiben nem, és ezért sem fogok szakítani a párttal. Én nem fordultam meg több tucat alakulatban az elmúlt 10 évben – tette hozzá.

Lesz klíma a 3-as metrón

Szeretném befejezni, amit elkezdtem – mondta Tarlós. Arról szeretek beszélni, mit sikerült megoldani, és mik a reális tervek – tette hozzá. Több A4-es oldalt tele lehetne írni arról, hogy mit sikerült elérni, ráadásul tavaly Brüsszelből kaptunk egy nagyon rangos elismerést (Budapest lett Európa legjobb úticélja az elmúlt 10 év alapján) – mondta a főpolgármester. Szólt arról is, hogy az Economist rangsora alapján Kelet-Európa legélhetőbb városa lett. 2010 óta húsz helyet létünk előre – tette hozzá. Ezek után azt mondani, hogy nem csináltunk semmit, meglehetősen furcsa – hangsúlyozta a főpolgármester.

Négy év munkával fejeztük be a 4-es metrót, csak az Alstomtól 35 milliárd forintot pereltünk vissza – emlékeztetett Tarlós. Közölte, hogy ebből a 35 milliárd forintból lesz klíma a 3-as metrón – tette hozzá. Lehetne végre arról beszélni, hogy nem romhalmaz a 3-as metró. A főpolgármester arról is beszélt, hogy nemcsak a 4-es, hanem a 2-es metró szerelvényeit is a mostani vezetésnek kellett beszereznie – írja a lap.

Rengeteg felújítás történt

Szólt arról is, hogy 404 kilométernyi csatornát építettek az elmúlt években Budapesten, míg a buszok átlagéletkora 11 évre csökkent a korábbi 17-ről. Tarlós István közölte, hogy 2010-ig egyetlen fürdőt sem újítottak fel, míg most már a hetediknél tartanak. A főpolgármester szólt arról is, hogy a következő évekre is nagyon komoly stratégiája van a városnak. Aki öt évig nem jár közgyűlésre, az nem is tud erről – utalt ezzel Karácsonyra.

A főpolgármesterség nem szépségverseny – mondta a politikus. Tarlós István szerint a szimpátia egy dolog, de itt másról van szó. Elég gusztustalanná vált a kampány, de aki bemegy egy ringbe nemcsak ad, hanem kap is ütéseket – tette hozzá. Sok ellenzéki politikus teljesen hülyének nézi az embereket, és olyanokat mondanak, amiket nem lehet teljesíteni. Egy főpolgármesternek ismernie kell a várost – mondta Tarlós.

59-szer vitázott Demszkyvel

Demszky Gáborral, ez tény, amit bárki ellenőrizhet. Akik most velem vitatkozni akarnak, azoknak 5 évük lett volna, de ezt soha nem tették meg. Akkor most mi van ezzel a vitával? – tette fel a kérdést a főpolgármester. Az egésznek az a lényege, hogy elterelje a figyelmet a fontos dolgokról – mondta Tarlós. Csak arról fogok a következő időszakban beszélni, amit megtettem, és amit reálisan elérhetőnek látok. Tarlós István beszéde után ellenzéki aktivisták megzavarták a rendezvényt. Kicsit izgatottak a Párbeszéd emberei, de ezt el kell viselni – tette hozzá.

G. Fodor: Budapest a legbiztonságosabb város

Kínában hóhérversenyt rendeznek, a másodikként fellépőre nagy teher nehezedik, mert az első versenyző jó eredményt ért el. A fővesztésre ítéltnek a második esetben azonban a helyén marad fej, majd a hóhér annyit mond, hogy csak biccentsen – kezdte G. Fodor Gábor.

A Századvég vezetője szerint a mostani főpolgármester-jelölti verseny is hasonló, ahol alkalmatlan ellenzéki jelöltek versenyeznek egymással. Kérdés, ki fog a végén biccenteni?

Szólt arról is, hogy ezzel párhuzamosan mára Budapest az egyik legbiztonságosabb város lett Európában, és minket nem fenyeget a terrortámadás veszélye – írja az Origo.

