Tehenek tartják rettegésben a lakókat

San José egyik kertvárosi negyedében éjszakánként pofátlan szarvasmarhák tartják rettegésben a környéken élőket. Egy helyi lakos szerint a tehenek és a bikák tönkreteszik a virágokat, a sövényeket és a veteményest is, ráadásul még az embereket is terrorizálják.



Vannak olyan állatok a csordában, amelyek annyira bátrak, hogy még meg is kergetik a helyieket. Próbálták már locsolóval is elkergetni őket, ám az állatok még élvezik is a vizet. Egyelőre rejtély, hogy honnan érkeztek az agresszív szarvasmarhák.