Teljesen kiürült Zugló kasszája

Két hete szinte teljesen kiürült Zugló számlája a jegyző által hitelesített dokumentum szerint. A baloldal főpolgármester-jelöltje, Karácsony Gergely vezette kerület ugyanakkor azt állítja, két hét alatt közel kétmilliárd forintra nőtt az egyenleg. Úgy tűnik, üres üzemanyagtartállyal is folytatódik az ellenzéki roncsderbi.

Kevesebb mint 51 millió forintra csökkent szeptember 6-ra a Karácsony Gergely (Párbeszéd) polgármester vezette Zugló bankszámlaegyenlege – írja a Magyar Nemzet.

A Papp Imre jegyző által, Kovács Balázs fideszes önkormányzati képviselőnek küldött válaszból az is kiderült, hogy augusztus 28-án még több mint 291 millió forint volt a XIV. kerület számláján, ami bő egy hét alatt 51 millió forintra csökkent. A zuglói önkormányzat reakciója szerint azonban jelenleg csaknem plusz kétmilliárd forintos összeg szerepel nulla forint hitel mellett. Ebből is látszik, hogy teljes a káosz Karácsony Gergely kerületében.

– Karácsony Gergely alkalmatlansága csődbe vitte Zuglót, ha pedig valaki kerületi polgármesternek ennyire alkalmatlan és megbízhatatlan, az főpolgármesternek is az lenne – mondta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője a nyilvánosságra került számlaadatok kapcsán.

Óbudai baklövés

Karácsony Gergely múlt heti kampánykörútja során ismét bakot lőtt, amikor az Óbudai-sziget bejáratánál elhelyezett sorompónál kiáltott farkast. Azt próbálta eladni szavazóinak, hogy telekspekuláció áldozata lett a terület, ami Orbán Viktor személyes ügylete, azért is van ott a sorompó. Az nem tűnt fel Karácsonynak, hogy cirill betűs kiírás is van a sorompónál, amit valójában egy filmforgatás miatt helyeztek ki, és vasárnap el is távolították. Nem meglepő azonban ez a baklövés, ha figyelembe vesszük, hogy Karácsony Gergely a múlt hétig azt sem tudta, hogy az Örs vezér tere a saját kerületéhez, Zuglóhoz tartozik.