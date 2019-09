Testvéreket fogadna örökbe Balázs Andi

Extra

Balázs Andi tizenhat éve él boldog párkapcsolatban szerelmével, Gáborral, akihez tervei szerint a huszadik évfordulójukon megy férjhez. A színésznő és kedvese babát is nagyon szeretnének, ha a sors azonban úgy hozza, örömmel fogadnak örökbe, ráadásul rögtön két gyereket.

Balázs Andi színházi munkái mellett tanítással is foglalkozik, a Talent Studio növendékeinek tart önbizalomfejlesztő órákat, amelyek mindig nagyon jó hangulatban telnek. – A fiataloknak sokszor már az is óriási segítség, ha van kivel megbeszélniük a problémáikat, én ebben próbálok nekik segítséget nyújtani – kezdte a Lokálnak Balázs Andi, aki szuperül bánik a gyerekekkel, egyszer ő maga is szeretne édesanya lenni.

– Gáborral rajta vagyunk a családalapításon, de én az örökbefogadástól sem zárkózom el. Sőt! Ha úgy alakul rögtön két gyermeket, tesókat fogadnék örökbe. Biztos vagyok benne, hogy az első perctől fogva imádnám őket, és sajátomként tekintenék rájuk – szögezte le a színésznő, aki mint mindenben, ebben is tökéletesen egyetért párjával. Szerelmük tizenhat év együttlét után sem laposodott el, ezért azonban nap mint nap tudatosan kell tenniük.

– Imádjuk egymást apróságokkal meglepni, ezek azok a dolgok, amelyek képesek a mókuskerékből egy kicsit kiszakítani. Ismerjük egymáshoz a kulcsot, pontosan tudjuk, hogy mivel lehet a másikat levenni a lábáról, azt hiszem ez a jó kapcsolat alapja – magyarázta a színésznő, aki mint fogalmaz „még három évig lány”, utána a kedvenc helyén, Franciaországban mondja ki a boldogító igent Gábornak.

– Még három évig lány vagyok, utána ugyanis elérkezik a huszadik évfordulónk, amikor végre egybekelünk. Lesz egy szűk körű esküvő Párizsban és egy hetedhét országra szóló lagzi itthon. Már alig várjuk – tette hozzá vidáman a színésznő.

