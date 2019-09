Törvénytelen és antidemokratikus Brüsszel Magyarországgal szembeni eddigi magatartása

Belföld

MTI ,

Inkorrektnek, törvénytelennek és antidemokratikusnak tartja Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, amit Magyarországgal szemben eddig elsősorban a brüsszeli bürokrácia a migráció ügyében tett.

Semjén Zsolt a Budapest Forum for Christian Communicators konferencia nyitónapján, szerdán Budapesten hangsúlyozta: inkorrekt volt az eljárás a kibocsátó országokkal szemben is, hiszen, ha mindenki eljön, ki fogja újjáépíteni ezeket az államokat. Amikor meghívták ezeket az embereket, akkor nem kérdeztek meg bennünket, most, hogy itt vannak, szeretnék szétosztani a migránsokat. Ennek keretében azokat, akiknek szakmája van kiválogatnák, a többieket pedig Magyarországra, Lengyelországra, Csehországra, Romániára “lőcsölnék” – jegyezte meg a miniszterelnök-helyettes.

Törvénytelen amit tettek azért is – fűzte hozzá -, mert arra biztattak mindenkit, hogy be lehet jönni, Magyarország ugyanakkor betartotta a schengeni és dublini szerződést. Antidemokratikus is eljárás, hiszen a saját népüket nem kérdezték meg ebben az ügyben. Magyarországon ezzel szemben népszavazás volt, és a magyarok kimondták: nem akarnak bevándorló országgá válni.

A politikus hangsúlyozta: el kell választani egymástól a gazdasági migrációt és azokat a menekülteket, akiknek élete politikai, vallási meggyőződésük miatt veszélyben van. Magyarország minden valódi menekültnek segít, minden nemzetközi kötelezettségének eleget tesz – jelentette ki. Semjén Zsolt a felelősségvállalást koncentrikus körként ábrázolta, a legbelső a családokhoz kötődik, a második a nemzethez, míg a legszélesebb az emberiséghez. Ezek összekeverése súlyos felforgatása a világ rendjének – értékelt. A mi válaszunk, hogy az a normális, ha olyan családtámogatási rendszer van, ami támogatja, hogy magyar gyerekek szülessenek, akik magyar kultúrában nőnek fel – mondta.

Rámutatott: napjainkban két típusú keresztényüldözéssel kell szembenézni, az egyik, ami Nyugat-Európában tapasztalható, és ami a keresztény értékek relativizálását és kiszorítását, sok esetben történelemhamisítást is jelent. A másik, a keleti keresztények üldözése, akik elszenvedik a nyomort és szenvedést az adott térségben, és emellett keresztény kisebbségként léteznek az iszlám tengerben – fogalmazott.

Kitért arra, hogy egyedülálló módon létrehozták az üldözött keresztények segítését szolgáló államtitkárságot, és mintegy 50 ezer embernek nyújtottak segítséget állami eszközökkel. Ez messze meghaladja Magyarország anyagi erejét, és sokkal nagyobb erőfeszítés, mint amit egyes gazdagabb nyugati országok biztosítottak – hangzott el.

Ugyanakkor azt senki nem gondolhatja, hogy a világ összes szegény emberét Magyarországnak vagy Európának kellene befogadnia – szögezte le.

Semjén Zsolt azt mondta, a migráció, bár van amikor a kisebbik rossz, de mindenképpen rossz, hiszen azt jelenti, hogy valaki nem élheti ott az életét ahová született. A migrációért, a jelenséget kiváltó állapotokért elsősorban az adott ország rossz kormányzatát tette felelőssé. Egyúttal kitért a volt gyarmattartó országokra is, és azt mondta, a rossz lelkiismeretüket ne tolják ránk, “mi nem gyarmatosítottunk senkit, nem raboltunk ki senkit”.

Azoknak is van felelőssége a történtekben, akik meghívták ezeket az embereket Európába – jegyezte meg. Feltette a kérdést: nem lett volna tisztességesebb, ha azt mondják, nem engedik be a migránsokat, ne tegyék kockára az életüket?

