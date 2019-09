Továbbra is stabil a magyar gazdaság, tovább csökkent a hiány és az államadósság

Belföld

MTI ,

A Pénzügyminisztérium benyújtotta az Országgyűlésnek a 2018-as év költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot – közölte a Pénzügyminisztérium hétfőn az MTI-vel.

A dokumentum szerint a magyar gazdaság az EU átlagos szintje felett teljesített, az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánya a tervezettnél kedvezőbben alakult, és az államadósság GDP-arányos szintje is alacsonyabb lett a vártnál.

A közleményben kiemelték, hogy a zárszámadási törvényjavaslatból kedvező kép rajzolódik ki, tavaly – az EU-ban a harmadik leggyorsabb bővülést elérve – 5,1 százalékkal nőtt a GDP, míg az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánya az eredeti tervnél kedvezőbben, 2,3 százalékos szinten teljesült. Az államadósság GDP-arányos szintje a 2011-es 80 százalékot is meghaladóan, még a korábban feltételezettnél is alacsonyabb szintre, 70,2 százalékra mérséklődött.

A magyar államadósság-kezelés fő célja az adósságráta csökkentése, a lakossági állampapírok állományának növelése a devizaadósság arányának a mérséklésével. A devizaarány ezzel összhangban a 2011 végi 52 százalékról 23 százalékra, a külföldiek aránya pedig 65 százalékról 36 százalékra esett.

Az EU-ban is példaértékű szintű javulás hozzájárult az ország devizakitettségének és külső sérülékenységének mérséklődéséhez, amelyet idén a februári döntéseikben már a nemzetközi hitelminősítő intézetek is elismertek. A piaci befektetők kedvező értékítéletét követően ugyanis a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings is egy kategóriával feljebb, a BBB osztályba sorolta Magyarországot – közölte a Pénzügyminisztérium.

A Pénzügyminisztárium közleményében rámutat arra, annak ellenére, hogy 2018-ban mintegy 290 milliárd forintot hagytak az adócsökkentések a gyermekes családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál, a négy legnagyobb adófajtából – a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az áfa és a jövedéki adó – az eredetileg tervezethez képest mintegy 195 milliárddal több érkezett az államkasszába. A négy nagy adónem összességében 7598,4 milliárd forintot hozott a költségvetésnek.

Az eredeti előirányzathoz képest a legnagyobb eltérés az általános forgalmi adóban (áfa) jelentkezett úgy, hogy 2018-ban 5 százalékra csökkent a hal, a sertésbelsőség, az internet szolgáltatás, az éttermi étkezés, valamint a Braille kijelzők és nyomtatók áfa kulcsa. Az áfabevételek növekedésében jelentős szerepet játszott a gazdaság fehéredése. Az online gazdaságfehérítő intézkedések tavaly július 1-től egy új eszközzel, az online számlával bővültek, amelynek köszönhetően 2018-ban az EU előzetes becslése alapján a 2013. évi 21 százalékról 9 százalékra zsugorodott hazánkban az adóelkerülés mértéke – írja közleményben a Pénzügyminisztérium.

