Tudom, mit tettél a PLÁZSON

A PLÁZS, a balatoni ellazulás epicentruma, ahol napközben a fehér homokos parton pihenhettünk, éjszaka pedig a legjobb hazai és nemzetközi előadók gondoskodnak a partyról. A siófoki bulizóna augusztus 31-i záróbulija után most téli álomra vonul, de május 30-án már indulhat is a 2020-as szezon.

Megmutatjuk, hogyan zárult az idei nyár.

A májusi mostoha időjárást egy minden értelmében forró nyár követte a PLÁZSon: 2019-ben több, mint 300 ezer látogató fordult meg itt a nyári szezonban és 100-nál is több fellépő gondoskodott a mindig felejthetetlen hangulatról. Siófok homokos „tengerpartja” 25 nagykoncertnek és 30 feledhetetlen bulinak adott otthont idén. Tombolhattunk a 15 éves Halott Pénzre, visszatért a Kowalsky meg a Vega, Horváth Tamás és Ákos, először adott itt önálló koncertet a slágerlistákat letaroló Follow The Flow, Majka pedig kétszer is megmozgatta a balatoni bulizókat. A hazai sztárok mellett azonban több nemzetközi előadó is megfordult itt, többségük az elektronikus zenei színtérről: az augusztus 20-i hosszúhétvégén a Balatoni Retro Láz elhozta Haddawayt és a Groove Coverage-t, a Gold Beach Electronic Fest fő fellépőjeként Fritz Kalkbrennert köszönthettük, míg a WeLove Balaton fesztiválján Don Diablo is vendégeskedett.

A PLÁZS a szezon során több neves partysorozatot is vendégül látott: a fent említett fesztiválokon túl itt rendezték meg a Balaton első nyári NeccPartyját, több afterpartyt is celebrált a Rock The City és a Wannabe Beach csapata, míg a naplementés medencés bulikért a Truesonds Music és a Be Massive felelt. A vasárnapi nap közbeni hangulatról pedig idén is az Audio bbq gondoskodott.

Annak érdekében, hogy a PLÁZS a partiközönség számára is kiemelkedő élményt nyújtson, idén nyáron megnyitották a PLÁZS Arénát, mely a legendás Palace szellemiségét hívatott tovább vinni. Az új komplexumban több helyszínen, majd 1500 négyzetméteren táncolhattunk akár reggelig. Itt péntekenként Metzker Viki rendelt, aki mindig kurrens hazai dj-ket hívott el vendégként, míg szombatonként a már említett fesztiválok és partysorozatok költöztek be az Arénába, odafigyelve arra, hogy mind az elektronikus zene különböző válfajai, mind a retro, mind a tánczenék rajongói megtalálják a kedvükre való bulizenét.

A PLÁZS most egy kicsit megpihen, május 30-án azonban a megszokott színvonalon, a kedvenc előadóinkkal tér vissza és nyitja meg a balatoni nyarat, így hát érdemes figyelni és követni mind a hivatalos Facebook oldalt , mind

pedig a weboldalt, melyeken folyamatosan frissülnek a jövő szezon koncert- és party dátumai.