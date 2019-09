Turisztikai rekorddal zárta a nyarat Budapest

Csúcsprofittal zárták a budapesti szállodák a nyarat. A hét hónapos és a július havi elemzések szerint is ez volt az elmúlt évek legjövedelmezőbb szezonja a turisztikai iparban. A szállodaépítési kedv sem hagyott alább, a magyar főváros a befektetőket is vonzza. Ráadásul Budapest második aranykorát éli, amióta Tarlós István a főpolgármester, azóta folyamatosan fejlődik a város, sorra kapja a kitüntető címeket. Budapest még további csúcsokra tör: 700 milliárd forint értékű

elfogadott fejlesztési projektje van.



A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ elemzésének eredményei szerint ez volt az eddigi legjobb szezonja a budapesti turizmusnak.

– Az adatok alapján az év eddigi legforgalmasabb hónapjaként zárták a júliust a fővárosi szálláshelyek, ezzel új nyári rekord született – erősítette meg a hírt lapunknak a központ ügyvezetője, Bán Teodóra. Az eredményekben nagy szerepe lehetett annak, hogy gazdag programkínálattal várták a fővárosba látogatókat.

A csodálatos látnivalók mellett a Budapesti Nyári Fesztivál, Vívó-, Úszó- és Öttusa-világbajnokság, a 15. Maccabi Európa Játékok mind fokozták a vendégforgalmat, sok külföldi turista kifejezetten ezekre a programokra időzíti az utazását. A főváros környéki fesztiválok is jelentősek lettek, a Szentendrei Teátrum és Nyár, VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, vagy a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok eseményeit ma már külföldi vendégek is látogatják.

Ezt a rendelkezésre álló adatok is alátámasztják, hiszen idén is a határon túlról érkezett turisták húzták fel a bevételeket Budapesten: a szállásszolgáltatóknál kilencszázalékos volt a növekedés, az összeredmény megközelítette a 90 milliárd forintot. Ebből a külföldi vendégektől származó rész gyakorlatilag valamennyi kategóriában nőtt, míg a belföldiek inkább a kategória nélküli szállodákban, a panziókban és a kempingekben költöttek többet.

Második aranykorát éli Budapest

Amióta Tarlós István a főpolgármester, azóta folyamatosan fejlődik a város, sokak szerint Budapest a második aranykorát éli. Szinte soha nem látott fejlődés jellemzi a fővárost, se szeri, se száma a fejlesztéseknek, felújításoknak. Évtizedes csúszás után 2014-ben adta át Orbán Viktor és Tarlós István a 4-es metrót, jelenleg a 3-as metró felújítása tart, az északi szakaszt márciusban adta át a főpolgármester. Ezenkívül megújultak az 1-es, a 3-as és a budai fonódó villamosok, de a BKV-kishajók (újra)indulása és a reptéri buszjárat elindulása is a Tarlós-érához köthető. Konszolidálták a BKV-t, emelték az ott dolgozók bérét, folyamatosan újítják a közlekedési vállalat gépparkját (több száz busz, 36 új Solaris troli, 47 új CAF villamos). A MOL Bubi kerékpárkölcsönző mellett 100 kilométer új kerékpárút épült, 10 000 fát ültettek és 2700 P+R-parkolót hoztak létre. Rendeletben szabályozták a taxizást, megszüntetik a repülőtéri zajszennyezést. Budapest csatornázottsága és a szennyvíz-tisztítása csaknem elérte a száz százalékot. Felújították a fürdőket. Megújult a Széll Kálmán tér, a Margitsziget, az állatkert és a Műjégpálya is. Budapest idén elnyerte az Európa sportfővárosa címet is. A fejlődés pedig nem áll meg, hiszen Tarlós István nemrég bejelentette: Budapestnek már 700 milliárd forint értékű elfogadott fejlesztési projektje van. A jövőben megújul többek között a Blaha Lujza tér, a Lánchíd és környéke, a ferihegyi gyorsforgalmi út, folytatódik a 3-as metró felújítása és a Liget-projekt is.