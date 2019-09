Tűz miatt kellett elhalasztani egy teherűrhajó indítását

Tűz ütött ki szerda reggel Tanegasima szigetén, Japánban, ami miatt el kellett halasztani a Nemzetközi Űrállomásra tartó teherhajó indítását.

A Konotori-8 névre keresztelt, pilóta nélküli űrhajónak helyi idő szerint reggel fél 7 után kellett volna a magasba emelkednie, de a kilövőállás személyzete hajnali 3 órakor tüzet érzékelt.

“Időbe telik kideríteni a tűz okát, és hogy okozott-e kárt a rakétában és a létesítményben, ezért az indítást töröltük” – tudatta a kilövőállást üzemeltető Mitsubishi Heavy Industries.

A Konotori-8 több mint 5 tonna ellátmányt, élelmet, vizet, ruhákat és felszerelést vitt volna a Nemzetközi Űrállomásra – tudatta a japán űrhivatal.

Live view from #Yoshinobu Launch Complex at the JAXA #Tanegashima Space Center #H2BF8 #ISShttps://t.co/2pccn1WKvJ

— Jorge Hernández (@JorgeH506CR) September 10, 2019