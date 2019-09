Új kampányfilmeket készített az Országos Mentőszolgálat

OMSZédok: „Vezetés közben mindig kösd be magad és felejtsd el a mobiltelefonodat!”

OMSZédok: „Vezetés közben mindig kösd be magad és felejtsd el a mobiltelefonodat!” A tavaly nagy sikerrel zajlott „szuperhősös” kampányunk után most az emlékezetes Szomszédok tévésorozat köntösében hívjuk fel a figyelmet fontos, életmentő témákra. A kisfilmek az interneten és társadalmi célú hirdetésként a televízióban is láthatóak lesznek, reméljük hogy ezzel is segíteni tudjuk az életmentést! #mentők #veddészreamentőt #OMSZédok #generalimosolyőr

Közzétette: Országos Mentőszolgálat – 2019. szeptember 26., csütörtök