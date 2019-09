Új stúdióból új műsorok a TV Paprikán

Extra

Ősztől új stúdióból és vadonatúj saját gyártású műsorokkal jelentkezik a TV Paprika. A magyarok kedvenc főzőcsatornáján az újítások ellenére továbbra is főszerepet kapnak a praktikus megoldások, a gyorsan elkészíthető ételek, a könnyen követhető receptek és az egyszerűen beszerezhető alapanyagok.



Idén nyáron kezdett forgatni első saját, új stúdiójában a TV Paprika. A 250 nm-es, jól variálható stúdiótérben jelenleg háromféle modern konyharész alakítható ki, függően az ott forgatott sorozatok igényeitől. A díszletet Rajcsányi Balázs díszlet- és látványtervező alkotta, akinek az volt a feladata, hogy egy gyorsan átvariálható, a különböző tematikákhoz könnyen illeszkedő stúdióbelsőt álmodjon meg, amelynek a segítségével pillanatok alatt más és más konyhai hangulat teremthető a forgatásokra.

Az öt kamerával rögzített főzőműsorok négy országra, négy nyelven készülnek, a magyar mellett a cseh, a szlovák és a román TV Paprika nézőkhöz. Közös pont mindegyikben, hogy a helyi nézői visszajelzések határozzák meg a műsorok tematikáját. Így Magyarországon alapvető szempont a praktikum, a gyorsan elkészíthető ételek, könnyen követhető receptek, az egyszerűen beszerezhető alapanyagok. A romániai nézők körében változatlan az olasz konyha elsöprő népszerűsége. Így a Romániára forgatott műsor főszereplője a TV Paprika nézői előtt is legendának számító olasz származású séf, Antonio Passarelli, aki idén a fiát is a konyhába hívta maga mellé, ezzel átadva a stafétát az ifjabb generációnak. A szlovák gasztrosorozat tavaly is és idén is az egészséges alapanyagokra épül. Az idei évben azonban csupa desszertet készít a helyi séf, Peter Siska, aki saját cukrászdát is nyitott Szlovákiában, ahol finomított liszt és cukor nélkül készülnek az egészséges finomságok. Csehországban a hagyományos nemzeti ételek szerepelnek majd műsoron, Vendy és Adam (azaz Vendula Špetlíková és Adam Novotný) konyhájában. Az összesen 80 epizódnyi új műsort egytől egyig a TV Paprika új stúdiójában rögzítették, az első premier pedig a hazai sorozat lesz szeptemberben, ezt októbertől a cseh, a román és a szlovák bemutatók követik. Karácsonyra mindegyik szereplő rengeteg ünnepi ötlettel készül, amelyeket egy-egy négyrészes sorozattal vetít a TV Paprika decemberben.

A csatorna minden kétséget kizárólag egyre színvonalasabb műsorokat készít, ami idén talán a 15 éves jubileummal is magyarázható. A TV Paprika ugyanis épp másfél évtizede, 2004-ben indult el az első és egyetlen főzőcsatornaként a hazai televíziós piacon, vezető szerepét pedig máig őrzi. A saját gyártások azóta is folyamatosak, mind a hazai, mind a nemzetközi piacra – minden évben több, helyi újdonsággal jelentkezik minden piacon. Változatlanul meghatározza a csatornát az a tény, hogy a mindenkori televíziós főzősorozatok közül a legújabbakat elsőként a TV Paprika mutatja be, így hamarosan Jamie Oliver új sorozatát vegetáriánus ételekkel, de Paul Hollywood, Mary Berry vagy Nigella Lawson újdonságait ugyancsak ott lehet megnézni először, magyar nyelven.

Egy sima, egy fordított

Az első magyar premier az új stúdióból az Egy sima, egy fordított című műsor lesz, amelyben főszereplőként láthatjuk majd a TV Paprika közkedvelt mesterszakácsát, Bede Róbertet, valamint a mennyei süteményeiről ismert Kapusi Gertit. Minden epizódban négy új receptet mutatnak be, egy kis csavarral. A két főétel ugyanis – a praktikumot szem előtt tartva – azonos alapanyagból készül, csakúgy, mint a két desszert. Így Robi nokedli- és kolbászvariációkat mutat, de arra is biztat, hogy sárgaborsóból ne csupán remek főzeléket, de humuszt is készítsünk, sőt: egy túrógombóc alapból izgalmas levesbetétet hozhatunk ki, ám pirított szalonnával, sült csirkecombbal köretnek is kiváló fogás lesz. Gerti rizsfelfújtat és tejberizstortát is készít, de azt is megmutatja, mit kezdhetünk a muffinsütésen túl a muffintepsivel – amely kiválóan használható egy fagyasztott sajttortához, de egy villásreggelihez is, ha tojásfészkeket sütünk benne.