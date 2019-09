Új sugárterápiás készüléket kapott az Uzsoki Utcai Kórház

Belföld

MTI ,

Több mint egymilliárd forint értékben kapott orvostechnológiai és informatikai eszközöket, köztük egy új sugárterápiás készüléket az Uzsoki Utcai Kórház az Egészséges Budapest Program keretében.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kedden, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: az intézményben egy nagyteljesítményű besugárzó készüléket adtak át. Hozzátette, a kórház sugárterápiás műszerparkja a nagyteljesítményű gépeket illetően egy további eszköz beszerzésével válik teljessé, mindenesetre a jelenleg rendelkezésre álló három ilyen eszköz lehetővé teszi a betegek magas színvonalú, folyamatos ellátását.

Kiemelte: az Országos Onkológiai Intézet évente 8200-8300, az Uzsoki Utcai Kórház pedig 2500-2800 beteget kezel sugárterápiával, így a két intézmény együtt az összes magyar sugárterápiás ellátás 40 százalékát biztosítja a legmagasabb színvonalon.

A miniszter kitért arra is: az Országos Onkológiai Intézetben két gép cseréje van folyamatban, így ha ez is a megvalósul, akkor a technológiára a “dicsérő szavakon kívül” nem lehet majd mást mondani.

Hangsúlyozta: kormány új egészségkultúra kialakításán dolgozik, amelynek része a betegségek megelőzése és a károsító tényezők kiiktatása az emberek életéből, valamint különböző terápiák gyors és magas színvonalú szolgáltatása. A fejlesztések ezt a célt szolgálják az Uzsokiban és az ország többi kórházában is – hangoztatta.

Rozgonyi Zoltán, Zugló egészségügyért és sportért felelős alpolgármestere kiemelte: az Uzsoki Utcai Kórház onkoradiológia osztálya idén márciusban kapta meg az új, 700 millió forint értékű gépet, amely a jelenleg forgalomban lévő lineáris gyorsítók közül a csúcstechnológiához tartozik. Az új készülékkel – amellyel naponta 60-70 beteget kezelnek – a legbonyolultabb és a betegbiztonságot leginkább szolgáló besugárzási technikák is megvalósíthatók, így a fejlesztés nagymértékben emeli a sugárkezelés színvonalát – hangsúlyozta az alpolgármester.

Rozgonyi Zoltán kiemelte: az elmúlt évtizedekben a kórházban számos fejlesztés valósult és az intézmény mindenkori vezetői is híresek voltak újító és kezdeményező szerepvállalásukról. A közelmúlt fejlesztései között említette a 2017-ben kialakított Cytolabort és a CATO-rendszer (számítógép által támogatott onkológiai terápia) bevezetését, valamint a sürgősségi ellátás fejlesztésére létesített helikopter-leszállóhelyet. Kitért arra is: 2018-ban és 2019-ben a kórház energiaellátását szolgáló napelemes kiserőműveket helyeztek működésbe KEHOP pályázati forrásból, valamint az Egészséges Budapest Program támogatásával megújult a kórház informatikai infrastruktúrája is, így gyorsabban elvégezhető a betegdokumentáció, nagymértékben segítve ezzel a betegellátást.

Ficzere Andrea az Uzsoki utcai kórház főigazgatója arról beszélt: mindent megtesznek azért, hogy a betegek úgy érezzék, magas tudású szakemberek, megfelelő körülmények és biztonságos ellátás fogadja őket az Uzsokiban.

