Újabb brutális gyermekgyilkosság sokkolta a közvéleményt Romániában

Külföld

MTI ,

Újabb gyermekgyilkosság sokkolja a közvéleményt Romániában a Caracalban eltűnt, majd feltehetőleg elrabolt, megerőszakolt és megölt tinilányok ügye után.

A Bukaresttől mintegy 75 kilométerre északnyugatra fekvő Gura Sutii faluban péntek délután az iskolából hazamenet tűnt el egy 11 éves kislány, akinek a holttestét vasárnap délután találták meg a falu közelében egy mezőn. A holttest alapján a hatóságok megállapították, hogy a kislány erőszak következtében halt meg.

A település és a szomszédos települések térfigyelő kamerái által rögzített felvételek elemzése alapján a gyanú egy Bukarestben bérelt terepjáró sofőrjére terelődött. Az iskolából hazafelé tartó kislányt az utolsó kamera a szülei házától mintegy 300 méterre látta. Több kamera rögzítette a gyér forgalmú falun áthaladó terepjárót is. A falu peremén készített felvételen a kocsi szélvédőjén a kislány ruhája színének megfelelő folt is átderengett. A gyanút az is fokozta, hogy a terepjáró az alig pár kilométerre fekvő szomszédos falu térfigyelő kameráin nem a megszokott 4-5 perccel, hanem csak bő fél órával később jelent meg.

A rendőrök a gépkocsit bérbe adó cégtől szerezték meg a bérlő holland állampolgár adatait és telefonszámát. Szombaton este – még a kislány holttestének megtalálása előtt – beszéltek is vele, de ő akkor már Amszterdamban volt. Elismerte, hogy turistaként áthajtott a falun, de tagadta, hogy találkozott a kislánnyal.

A holttest megtalálása után a román rendőrség felvette a kapcsolatot a holland hatóságokkal, és megtudta, hogy a 46 éves férfit Hollandiában szexuális bűncselekmények elkövetőjeként tartják számon.

A román hírügynökségek rendőrségi forrásokra hivatkozva hétfőn este azt közölték, hogy a holland férfi hétfőn délután autóbaleset áldozata lett. A férfi – vélhetően arra számítván, hogy hamarosan előállítják – gépkocsijával nekihajtott egy, a szembejövő forgalomban közlekedő kamionnak, és a helyszínen meghalt.