Újabb két halálos áldozatot szedett az Egyesült Államokban az elektromos cigaretta – közölték pénteken Indianában és Minnesotában az egészségügyi hatóságok.

Ezzel négyre nőtt az e-cigaretta szívása miatt történt halálos esetek száma. Az indianai áldozat kilétét nem hozták nyilvánosságra, csupán annyit közöltek, hogy 18 éven felüli férfiról van szó. Minnesotában pedig egy 65 éves férfi halt meg, aki régóta küzdött tüdőproblémákkal, éppen az e-cigaretta rendszeres szívása miatt.

Az Egyesült Államokban 33 államban mintegy 450 megbetegedést diagnosztizáltak eddig. A tüdő- és légúti betegségek okaként egyértelműen az e-cigaretta egyik, de meg nem határozott összetevőjét jelölik meg. “Egyértelműen járványról van szól, amelyre sürgősen reagálni kell” – írta David C. Christiani, a Harvard Egyetem egészségügyi tanszékének professzora a New England Journal of Medicine című szaklapban pénteken megjelent cikkében. Christiani professzor arra buzdította az orvosokat, hogy beszéljék le pácienseiket az e-cigaretta szívásáról, és tegyenek több erőfeszítést annak érdekében, hogy a szélesebb közönség is tisztában legyen nagyon kártékony hatásaival.

A Betegségmegelőzési és Járványügyi Központok (CDC) egyik munkatársa, Dana Meaney-Delman, aki az e-cigarettával összefüggő kutatásokat vezeti, pénteki tájékoztatóján újságíróknak úgy fogalmazott: bár a vizsgálatok még nem fejeződtek be, mindenképpen azt tanácsolja az amerikaiaknak, hogy még csak fontolóra se vegyék az e-cigaretta használatát.

A szakemberek úgy vélik, egy még azonosítatlan “vegyi anyag” okozhatja a megbetegedéseket. Egyelőre nem tudják, hogy ez a készülék valamelyik részében vagy a töltőfolyadékban található-e.

Az első megbetegedéseket április elején észlelték Illinois államban, majd a nyár elején Wisconsinban. Jennifer Layden, az illinois-i egészségügyi hivatal járványügyi főorvosa a már említett szaklapnak elmondta: tipikusan fiatal, egészséges férfiaknál jelentek meg rejtélyesnek látszó tüdő- és légúti panaszok. A betegek légzési nehézségre és influenzaszerű tünetekre panaszkodtak. Átlagéletkoruk 19 év volt, egyharmaduk pedig 18 évesnél fiatalabb volt. Az illinois-i és wisconsini páciensek 98 százalékát azonnal kórházba kellett szállítani, mintegy felük intenzív osztályra került, és mintegy harmaduknak lélegeztetőgépre volt szüksége az életben maradáshoz.

A szaklap felidézett egy Utah államban előfordult esetet: 21 éves férfit vittek kórházba, de a tüdeje olyan súlyosan károsodott, hogy a lélegeztetőgép nem volt elégséges, közvetlenül a véráramba oxigént pumpáló gépre helyezték. Az orvosok az elvizesedett tüdőből vett mintákban elhalt szöveteket találtak.

Jennifer Layden elmondta azt is, hogy a betegek olyan elektromos cigarettát szívtak, amely a marihuánában található, THC nevű vegyszert tartalmazott.