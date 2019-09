Újabb milliárdok balatoni strandfejlesztésekre

Belföld

MTI ,

Elindul a balatoni strandok fejlesztésének harmadik üteme ötmilliárd forintos hazai forrásból, ezen felül pályázati lehetőség nyílik valamennyi balatoni csúszda megújítására jövő nyárig – jelentette be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója pénteken Siófokon.

A vezérigazgató a tó partján megtartott sajtótájékoztatóján elmondta, azért választotta ezt a helyszínt a Turizmus világnapján, mert a magyaroknak továbbra is a Balaton az első számú úti célja. A turizmus adja a magyar GDP több mint 11 százalékát, és több mint 400 ezer embernek, valamint több tízezer, döntő részben magyar tulajdonú kis- és középvállalkozás számára biztosít munkalehetőséget – tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy két éve a fizetős strandok, idén pedig a balatoni szabadstrandok kaphattak támogatást infrastruktúrájuk fejlesztésére.

– Szeretnénk, ha jövő nyárra újabb szintet tudnának lépni a balatoni strandok – fogalmazott Guller Zoltán. A további fejlesztések érdekében az MTÜ a kormány támogatásával egy hónapon belül valamennyi fizetős és szabad balatoni strand számára újabb pályázatot ír ki alapvetően infrastruktúrafejlesztésekre; vizesblokkok, strandlejárók megújulására, füvesítésre, köztéri padokra, világításra, wifik biztosítására – fejtette ki.

Hozzátette, az MTÜ ezen felül vállalja, hogy támogatják valamennyi Balatonnál található csúszda teljes körű megújulását.

Az MTI kérdéseire válaszolva elmondta, számításaik szerint a Balatonnál összesen 85 strand található, ebből 55 fizetős és 30 szabadstrand. A cél, hogy európai szintű legyen valamennyi strand és csúszda – hangsúlyozta. A balatoni csúszdák megújítására az 5 milliárd forintos kereten felül nyílik lehetőség. Még tart a felmérés, hogy mekkora a csúszdák forrásigénye – fűzte hozzá. Mindegy, hogy önkormányzati, vagy magán üzemeltetésű, kisebb javításra, vagy teljes felújításra van szükség, fizetős vagy szabadstrandon található, minden csúszda kaphat támogatást – jelezte a vezérigazgató.

Gruber Attila, Siófok fideszes polgármesterjelöltje kiemelte, fontos, hogy a balatoni szabadstrandok a jövőben is szabadstrandként funkcionáljanak és fejlesztési lehetőséghez jussanak.

Hidvégi József, Fonyód polgármestere (Fidesz-KDNP) arról számolt be, hogy az idei pályázatnak köszönhetően Fonyód 5 szabadstrandja újulhatott meg vizesblokkokkal. Vizes játszópark, futópálya is épült, játszóterek újultak meg. A dél-balatoni településnek 11 szabadstrandja van a 14 km hosszú partszakaszán, ezért különösen örömtelinek nevezte, hogy további fejlesztésekre is lehetőség nyílik.

Tósoki Imre, Tihany polgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, számukra is fontos, hogy ingyenesen közelíthesse meg mindenki a vízpartot, ezért nem tervezi az önkormányzat hosszútávon sem, hogy fizetőssé tegye a szabadstrandjait. Az eddigi pályázatoknak köszönhetően játszóterek, homokozók is megújulhattak, de szükség lenne további fejlesztésekre is – tette hozzá.