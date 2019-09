Újabb szemle a baloldali polgármesterjelöltek bevándorláspárti nyilatkozataiból

Belföld

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere kanadai mintára árasztaná el migránsokkal Magyarországot, de Mirkóczki Ádám egri polgármesterjelölt sem fukarkodott a negatív jelzőkkel, amikor a magyar kormány illegális bevándorlók elleni fellépéseit kellett bírálnia – írja az Origo. Az ellenzék nem meglepő módon rengeteg bevándorláspárti politikust vonultat fel az október 13-i önkormányzati választáson.

Az október 13-i önkormányzati választáson nem meglepő módon a balliberális ellenzék több olyan polgármestert is elindít, akik teljes mértékben támogatják az illegális bevándorlók beengedését, valamint a határ megnyitását a migránsok előtt. A hazai bevándorláspárti politikusok egyik tipikus képviselője Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester – emlékeztet a lap.

Márki-Zay bevándorláspárti nézeteit abban a propagandakönyvben fejtette ki, amit a bukott televíziós műsorvezető és (szintén bukott) Gyurcsány-párti főpolgármester-jelölt, Kálmán Olga írt róla. A hódmezővásárhelyi városvezető szerint „a legfontosabb kérdés nem maga a bevándorlás, hanem az integráció”. Márki-Zay szerint, „amíg Magyarország az unió tagja, addig a kormány ezt nem tudja megakadályozni, különösen úgy nem tehet különbséget, hogy a fekete bőrű vagy a mohamedán vallású nem jöhet, a többi meg igen”.

A hódmezővásárhelyi városvezető annak a meglepő véleményének is hangot adott, hogy összességében inkább pozitív, mint negatív hatást gyakorolt a nagyszámú, egy időben történő bevándorlás egy adott térség gazdasági fejlődésére. Ezt kijelentést egyébként és természetesen semmilyen adat nem támasztja alá. „Egy kanadai típusú szereteten és elfogadáson alapuló társadalomra lenne szükség Magyarországon is, hogy legkésőbb egy generáció múlva sokkal befogadóbb legyen a társadalom, és a vegyes házasságból született gyerekek is lelkes hazafiakká váljanak” – fejtette ki a bevándorláspárti politikus a bukott televíziósnak.

A nyíltan antiszemita Jobbik politikusa, Mirkóczki Ádám sem fukarkodott a migránspárti kijelentésekkel az elmúlt években. Eger egyik ellenzéki polgármesterjelöltje. Korábban rémhírterjesztésnek nevezte a bevándorlási tervekről szóló nemzeti konzultációt, valamint nem szavazta meg a kötelező kvóta elleni alkotmánymódosítást. Mirkóczki hivatalosan az Egységben A Városért Egyesület színeiben indul, ám a teljes balliberális oldal (MSZP, DK, LMP, Momentum) felsorakozik mögötte, vagyis olyan pártok, amelyek nyíltan bevándorláspárti nézetet vallottak és vallanak a mai napig – írja az Origo.

Fontos arra is emlékeztetni, hogy Mirkóczki még 2018 nyarán is arról beszélt, hogy Gyurcsánnyal nincs alku: „Ha az ember a saját hitelességét próbálja megőrizni, akkor nem szövetkezik olyan politikai erőkkel vagy olyan politikusokkal, akik nem kis mértékben okozói a jelenlegi problémának” – utalva ezzel Gyurcsány 2006-os szerepére. Az LMP-t pedig korábban SZDSZ 2.0-nak nevezte. Most viszont együtt indulnak –

A lap Fekete Zsoltról, az MSZP salgótarjáni polgármesteréről sem feledkezett meg. A város közgyűlésének baloldali többsége 2016-ban leszavazta a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról szóló határozat napirendre vételét. Fekete Zsolt egyébként az október 13-i önkormányzati választáson is indul a városvezetői posztért. Jól látszik a gyűjtésünkből, hogy a balliberális ellenzék továbbra is tele van bevándorláspárti politikusokkal. Ha tehetnék, akkor az új olasz baloldali kormányhoz hasonlóan, azonnal megnyitnák a határokat, lebontanák a kerítést, és migránsokkal árasztanák el az országot.

Korábban Botka László szegedi polgármester, a szombathelyi és a nyíregyházi balliberális polgármesterjelölt bevándorláspárti vagy egyenesen kerítésbontást óhajtó nyilatkozatai között szemléztünk.

