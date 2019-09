Extra

Holló Bettina ,

A 25 éves Pete Davidsonért extravagáns külseje ellenére is bomlanak a csajok.

Először Ariana Grandét csábította el, akit 1 hónap után el is jegyzett. Kapcsolatuknak azonban hamar vége lett, és a humorista a nála húsz évvel idősebb Kate Beckinsale-lel jött össze. Néhány hét után ez a románc is véget ért, Pete pedig már tovább is lépett, ezúttal a Volt egyszer egy Hollywood szexi és megosztó sztárjával, Margaret Qualley-vel látták randizni. A rajongók egyelőre nagy jövőt jósolnak nekik.