Az Origo információi szerint Józsefváros és Erzsébetváros után Üllőn is csalhatott az ellenzék. Egy olvasójuk arra hívta fel a figyelmünet, hogy a Pest megyei településen az egyik egyesületi színben induló ellenzéki jelölt azzal dicsekedett közösségi oldalán, hogy lefotózta az eddig összegyűjtött ajánlóíveket. Mivel a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé az ajánlások másolását, és így az azon szereplő adatok rögzítését sem, erős a gyanú, hogy Üllőn sem játszanak tiszta eszközökkel a kormányellenes erők – írja a lap.

Augusztus közepén jelentette be Nagyné Prém Szilvia, az Üllő Te Vagy nevű egyesület képviselője a szervezet képviselőjelöltjeinek társaságában, hogy Üllőn is megszületett az “első ellenzéki összefogás”. “Nagy nap ez a mai, ugyanis a pártok és azok képviselői egy civil szervezet mellé tették le a voksokat” – büszkélkedett a remegő hangú Nagyné Prém, aki nagyjából úgy izgult a kamerák előtt, mint egy negyedik osztályos feleletkor. Most kiderült, valóban van oka az idegeskedésre, hiszen a napokban választási csalás gyanúja merült fel civil szervezetével kapcsolatban – számol be az Origo.

Történt, hogy a politikus pénteken közzétett közösségi oldalán egy fényképet, amelyen Fricsovszky-Tóth Péter képviselőjelölt-társával egy kávé mellett várják az ajánlásgyűjtés eredményét. Utóbbi a következőképpen kommentelte a várakozó helyzetet a bejegyzés alatti hozzászólásában: „nem lehet gond az ajánlásokkal (szerk.). De azért minden egyes ívet lefotóztunk mielőtt leadtuk..ha esetleg csoda” történne…”

A politikust az sem hatotta meg, hogy kommentben többen is figyelmeztették, hogy jogszabályt sért, azzal próbált mentegetőzni, hogy választási csalás veszélye miatt, bizonyítékként készített a választók személyes adatairól fényképet.

Nagyon úgy néz ki, hogy az ellenzék ismét csalást követett el, ezúttal Üllőn – tudatja az Origo.

