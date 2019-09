Ünnepel a Jóbarátok

Extra

Kiss Nóra ,

Tegnap volt huszonöt éve, hogy elindult az egyik legnépszerűbb amerikai sorozat, a Jóbarátok. A hat főszereplő, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler és Ross mindennapjait tíz évig, összesen 236 epizódon át követhettük.

Bár az utolsó részt 2004 májusában adták le, a sorozat akkora népszerűségnek örvend, hogy folyamatosan vetítik, többek között a magyar televíziók is.

Megalkották a Rachel Green-kollekciót

A negyed évszázados szülinap alkalmából pedig a Ralph Lauren a Warner Brosszal közösen újragondolva megalkották az egyik fő karakter, Rachel Green ruhatárát. A kollekció a Wear to Work nevet kapta, és már most hatalmas érdeklődés övezi, annak ellenére, hogy egy-egy ruhadarab átszámítva nagyjából 50 ezer forintért vásárolható meg.

Mai napig barátok

A sorozat női szereplői között a Jóbarátok után is megmaradt a szoros kapcsolat. Courteney Cox, Jennifer Aniston és Lisa Kudrow azóta is rendszeresen találkoznak, és osztanak meg közös fotókat. A 25 éves születésnapról pedig a Monicát alakító Courteney is megemlékezett közösségi oldalán. „Köszönöm az összes hűséges rajongónknak szerte a világon. Mindig ott voltatok nekünk. Szeretem ezeket a srácokat.”