Utolsó lehetőség! Így igényelhetünk ingyen hitelt házfelújításra

Most még megpályázható az a kamatmentes uniós hitel, amivel felújíthatjuk a házunk energetikai rendszerét. Aki már régóta gondolkodik a fűtés vagy épp a nyílászárók korszerűsítésén, annak itt a legjobb alkalom, hogy belevágjon! Az érdeklődésnek hála a lakossági pályázat keretei vészesen fogyatkoznak, de most még meg lehet csípni a lehetőséget – hívják fel olvasóink figyelmét a szakemberek.

Vége felé közeleg az eddigi legnagyobb, lakossági energetikai fejlesztéseket támogató uniós program (GINOP-8.4.1/A-17, VEKOP-5.2.1-17), ami a lakóépületek energetikahatékonyságát hivatott javítani.

Hogy mit is jelent ez pontosan az átlagember számára? Még igényelhető az a kamatmentesen felvehető – tehát ingyenes – hitel, amit felhasználva elvégezhetünk egy sor régóta halasztott felújítási feladatot a házunk körül. Ilyen lehet a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, vagy épp a fűtésrendszer korszerűsítése, akár napelem, napkollektor, hőszivattyú telepítése is. Ha megújuló energiaforrásokra váltunk, nem csak a rezsit csökkenthetjük, de visszaszoríthatjuk a károsanyag-kibocsájtás ránk eső részét is.

A 2017. áprilisa óta futó program befejezéséhez közeledik: az óriási érdeklődés miatt apadnak az erre szánt pénzügyi források, ezért érdemes mihamarabb pályáznunk. Fontos hangsúlyozni, hogy habár kamat nincs, hitelről beszélünk – vissza nem térítendő támogatást a program nem biztosít, így erre nem éri meg várakoznunk.

Hogyan juthatunk hozzá a hitelhez?

Először is fontos, hogy a tervezett felújítás mindenképp a ház energetikai rendszerének átalakítását szolgálja, hiszen az uniós program célja a háztartások energetikai korszerűsítése. Egy tetőcsere például nem számítható ide – a fűtési rendszer cseréje annál inkább.

Szükséges továbbá egy 10 százalékos önrész is, amiről igazolnunk kell, hogy a felújítási munkálatokba forgattuk bele. A sikeres pályázathoz erősen ajánlott szakértőhöz fordulni és előminősítéssel kezdeni, így hamar kiderül, megfelelünk-e az alapvető feltételeknek.

Ha minden adott, megpályázható a hitel – azonban ennek is megvannak a buktatói, a beadást megelőző, és a nyerést követő időszakban is, hívja fel a figyelmet Magyar Tibor, a Gordius Solutions Tender Kft. szakmai vezetője. A cég jelenleg is több mint 1.500 energetikai pályázatot kezel a szóban forgó konstrukcióból, kiemelt partnere több MFB pontnak (aki az említett pályázati anyagokat befogadják) országszerte, és ők az elsők, akik a lakossági pályázatokra specializálódtak.

Az első körös előminősítéshez olyan pályázatíró céget érdemes keresni, akik ezt díjmentesen teszik, online formában, és szintén díjmentesen van lehetőség egy személyes tanácsadásra is abban az esetben ha pozitív eredménnyel zárul az előminősítés. Ebben a szakaszban merülnek fel a legfontosabb kérdések, aminek a megválaszolása nélkül nem igazán lehet felelőségteljes döntést hozni a pályázat beadását illetően. Ha valaki úgy dönt, hogy inkább magának állítaná össze a pályázati anyagot, akkor is érdemes lehet részt venni egy díjmentes konzultáción, és igénybe venni a szakértői tanácsokat, mert sok későbbi kellemetlenségtől meg tudjuk kímélni magunkat.

„Fontos továbbá, hogy olyan pályázatíró szakembert válasszunk, aki ismeri a lakossági pályázati rendszert, komoly referenciái vannak ezen a területen, és széles kapcsolati tőkével is rendelkezik a további kivitelező szakemberek kiválasztásához. Az embereket sajnos könnyű megvezetni, így beleszaladhatnak akár túlárazásokba is, ezekkel főleg akkor találkozhatunk ha egy kivitelező cég vállalja a pályázat megírását „ingyenesen”. Keressünk fel komoly pályázatíró céget, akik már rendelkeznek tapasztalattal ezen a téren, különben több kárt okozunk, mint hasznot!” – figyelmeztet Magyar Tibor.