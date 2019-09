Belföld

MTI ,

Egy 1926-os gyártású, üzemképes Ford T-modell került a Közlekedési Múzeum tulajdonába; a kiváló állapotú járművel már a múzeum új épületének elkészülte előtt találkozhat a közönség.

Az autóközlekedés történetének világszerte talán legismertebb legendája került a múzeum gyűjteményébe. Ráadásul abból is egy különösen izgalmas darab: egy megkímélt állapotú, a 2013-as Old Timer Shown a szemlézett jármű kategóriában aranyérmet szerzett, üzemképes Ford T-modell – közölte az MTI-vel a Közlekedési Múzeum.

“Fontos célunk, hogy magyar közlekedés kiemelkedő értékeit megőrizzük és bemutassuk. A most gyűjteményünkbe került Ford T-modell több mint kilencven éves, kiváló állapotban van és üzemképes. A típus magyar szempontból is nagy jelentőségű, hiszen a tervezői csapatban két neves konstruktőr, Galamb József és Farkas Jenő is dolgozott. Terveink szerint a múzeum frissen beszerzett Ford T-modellje többször is megjelenik majd eseményeinken a nagyközönség előtt” – idézi a közlemény Vitézy Dávid főigazgatót.

Mint a múzeum emlékeztet, a Ford T-Modell típusú személyautók gyártását 1908-ban kezdte meg a Ford Motor Company. A T-modell a világ első népautója lett: húsz évig gyártották, és csaknem 15 és fél millió darab készült belőle. Ez a gépkocsi középosztálybeli amerikaiak tömegei számára tette lehetővé az utazást, hiszen az első megfizethető autónak számított, és az első típus volt, amelyet már futószalagon készítettek.

A Közlekedési Múzeum már eddig is rendelkezett egy Ford T-modellel, az a példány azonban nem üzemképes állapotban maradt fenn.

A most gyűjteménybe került Ford T-Modell 1926-os gyártású, 4 személyes, 2999 köbcentiméter hengerűrtartalmú, fekete színű jármű. Az intézmény szakemberei olyan járművel szerették volna gyarapítani a múzeum gyűjteményét, amelyet számos program keretében megmutathatnak majd a látogatóknak az intézmény átfogó megújítása idején is – közölte a Közlekedési Múzeum.