Várandósan is bomba formában a Jóban Rosszban színésznője

Extra

Lokál ,

Alig pár hét, és megszületik Papp Annamária kisfia. A Jóban Rosszban Ági nővérét alakító színésznő várandóssága alatt folyamatosan mozgott, mert fontosnak tartotta, hogy mindvégig energikus legyen. Czanik Balázs Capoeira Aerobik óráit sokáig látogatta, az utóbbi hetekben pedig könnyebb gyakorlatokat végez fittsége megőrzése érdekében.

Annamária terhességének nem volt egyetlen kellemetlen szakasza sem; a rosszullétek, émelygések elkerülték, az előző évad végéig dolgozott, most pedig párjával az otthonukat szépítgetik, hogy minden készen álljon a pici érkezésére.

„Úgy érzem, nagyon szerencsés vagyok, nem voltak rosszulléteim, nem éreztem fáradtnak magam, egyáltalán nem volt olyan, hogy például nem tudnék felmenni a lépcsőn, vagy lehajolni a cipőhöz. A mozgás mindig is fontos volt számomra, a várandósság alatt pedig nem az hajtott, hogy fitt kismama legyek, hanem az, hogy a színházi szerepeimben és a Jóban Rosszban sorozatban is ugyanolyan energikus tudjak lenni, mint korábban, és ezt az energiát ne csokiból, hanem mozgásból nyerjem. Czanik Balázzsal a Mozdulj rá, Budapest! programon találkoztam, és minden héten elmentem Capoeira aerobikozni. Amikor kiderült, hogy babát várok, akkor az első három hónapban kíméletesebb gyakorlatokat végeztem, odafigyeltem, hogy ne erőltessem meg magam. A második trimesztertől ismét a Capoeira aerobik és súlyzós gyakorlatok voltak a főbb mozgásformák. Az utolsó három hónapban pedig a Czanik Balázs által összeállított gyakorlatsorokat végzem hetente többször. Mindig nagyon figyeltem a testem jelzéseire, és az volt a legfontosabb, hogy a baba biztonságban legyen, de mindvégig nagyon jól esett a mozgás. Kíváncsian várom a jövőt, és azt remélem, hogy a szülés is ilyen szépen, flottul fog menni, mint a várandósság” – mondja Papp Annamária.

A színésznő az évad végéig játszott színházban és a sorozatban is, visszatérésének időpontját pedig már most tudja: november 14-én Antigonét játszik a Budapesti Térszínházban. Reméli, hogy ekkortájt ismét részt vesz a Jóban Rosszban forgatásain.

„Idén lesz 50 éves a teátrum, és ebből az alkalomból egy ünnepi sorozat is kezdetét veszi. Szerencsére nagyon szeretnek, és ragaszkodnak hozzám. Úgy gondolom, hogy a párommal ketten vállaltuk a gyermeket, és ő is kiveszi majd a részét a babázásból. Amikor színházban játszom, ő lesz vele otthon. Nem tervezgetem, hogy milyen anyuka leszek, már csak azért sem, mert korábban szerettem volna betartani a klasszikus sorrendet: lánykérés, esküvő, fészekrakás és gyermekáldás. De az élet közbeszólt, mert miután a párommal egymásba szerettünk, felborult a sorrend, amit persze egyáltalán nem bánunk, de ebből kiindulva, nem tervezek semmit. Keresztényi értékeket hozok a családomból, ezeket fogjuk átadni neki, és odafigyelünk, hogy támogassuk gyermekünket az életben, és ne próbáljuk meg olyan dolgokat ráerőltetni, amiket ő nem akar” – teszi hozzá a szép kismama.

Czanik Balázs, a Capoeira aerobik megalkotója nem győzi hangsúlyozni, hogy minden élethelyzetben rendkívül fontos a mozgás – persze az egészségi állapot figyelembe vételével.

„Sokan esnek abba a hibába, hogy a várandósság miatt beszüntetik a mozgást, és ezzel teszik a legrosszabbat maguknak. A babavárás alatt is sokat kell mozogni, de nagyon körültekintően! Folyamatosan konzultálni kell az orvossal, és figyelni a testünk jelzéseire, de a kismamák is legyenek aktívak! Sőt, ne csak akkor, amikor a baba már a pocakban van, hanem jóval korábban, mert sokat számít, ha valaki a terhesség előtt is aktív volt. Ha viszont még nem sportolt, akkor véletlenül se essen abba a hibába, hogy a várandósság alatt intenzív edzésbe kezd, mert ez veszélyes lehet a baba és a mama számára is. Mindenképp érdemes nagyobb sétákat tenni, szakedző tanácsát kérni, és persze nagyon figyelni az étkezésre! Az terhesség első 3 hónapjában kell a leginkább vigyázni, és a legenyhébb mozgást végezni, de semmiképp nem kihagyni. Utána egy kicsit jobban lehet terhelni a testet. A kismamák ne csak arra figyeljenek, hogy ne használjanak túl nagy súlyokat az edzés során, hanem hogy a mozgás stabil legyen, nehogy megbotoljon valamiben és elessen! Amikor nő a pocak, változik a testtartás, ezért még jobban kell figyelni arra, hogy az anyukák egyenesen tartsák a hátukat, ezért fontos olyan mozgást is végezni, ami a gerinc mellett futó izmokat erősíti, valamint váll gyakorlatokat, mert ha a baba megszületik, sokat emelgetjük, így érdemes már előre tréningezni” – hangsúlyozza Czanik Balázs.

Kedvcsinálóként néhány gyakorlat

Álljunk vállszéles terpeszállásba, mellkasunk előtt érintsük össze a kezeinket, és végezzünk guggoló mozdulatokat. Figyeljünk, hogy a térdünk ne előzze meg a lábfejünket!

Térdeljünk a földre, kezeinkkel támaszkodunk meg, majd egyenes lábbal végezzünk lábemeléseket.

Válasszunk egy edzettségünknek megfelelő gumiszalagot, álljunk a közepére kis terpeszben, a szalag végeit fogjuk a két kezünkbe, és oldalirányba végezzünk karemeléseket.

Helyezkedjünk kényelmesen, stabilan egy nagy fitneszlabdára, mellkasunk előtt érintsük össze a kezeinket, hátunkat tartsuk egyenesen, majd végezzük lábemeléseket.