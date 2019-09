Vége! Demcsák Zsuzsa és Joshi Bharat szóba sem állnak egymással

Extra

Igazából senki sem tudja megmondani, hogy mi történhetett a két műsorvezető között, de annyi bizonyos, hogy ma már nem is beszélnek egymással. pedig a TV2 Mokka című műsorában nagyon szoros barátság alakult ki a két sztár között.

Most azonban a Hot! magazin arról számol be, hogy véget ért az évtizedes barátság.

A cikkben kitérnek arra is, hogy Demcsák Zsuzsa talán azt elégelte meg, hogy Joshi többször is nyilatkozott arról, hogy egy indiai származású embernek, milyen nehéz beilleszkednie a magyar társadalomba. Ez akkor történt, amikor a műsorvezetőnőről kiderült, hogy az Ázsia Expressz forgatásán találkozott szerelmével, akivel már Indiában össze is házasodtak, és a tervek szerint ezt hivatalosan hazánkban is megteszik.

A Hot! magazin megkereste mindkét műsorvezetőt, azonban választ nem kaptak a kérdéseikre.

