Vida Péter: Romantika nélkül nincs jó házasság

Holló Bettina ,

Mozgalmas heteken van túl Vida Péter. A Balatoni Nyár műsorvezetője a forgatások mellett színházban játszott és szinkronizált, miközben a családra és a romantikára is próbált időt szakítani. A Thália színház művésze ugyanis vallja: utóbbi nélkül nincs jó házasság.

–Izgalmas volt az idei Balatoni Nyár, rengeteg érdekes emberrel találkoztam, és műsorvezetőtársammal, Szabó Erikával is nagyon jól kiegészítettük egymást – kezdte a Lokálnak Vida Péter.

–A munka mellett persze azért jutott idő a családra is, a műsor közbeni szüneteket is próbáltuk hasznosan eltölteni – magyarázta a színész, akinek a hivatásába a gyerekei is többször belekóstoltak. Noha 16 éves lánya, Sára jelenleg inkább a gimnáziumi tanulmányaira koncentrál, 11 éves fia, Bálint több darabban is játszik.

–A gyerekek együtt játszottak a Mary Poppinsban, a lányom azonban egy időre félretette a színházat és most más területeken próbálja ki magát. A fiam azonban továbbra is szerepel, hamarosan a Pinocchio címszerepében is láthatják a nézők – mesélte büszkén Péter, akinek a házasságából a gyerekek ellenére sem veszett ki a romantika, de mint mondja, ezért tudatosan tesznek is.

–Pár napra mindig igyekszünk a feleségemmel elszakadni, romantika és kettesben töltött idő nélkül ugyanis nincs jó házasság – szögezte le a műsorvezető, aki 2002-ben kérte meg kedvese kezét, az esküvőt azonban csak hét évvel ezelőtt tartották meg.

–17 éve a Niagara-vízesésnél kértem meg a kezét. Ekkor Sára már úton volt, aztán jött Bálint, és ara jutottunk, hogy a nagy napon inkább legyenek ott velünk a gyerekek is. Így is lett! Hét évvel ezelőtt a fiunk hozta a gyűrűt, míg a lányunk a vezető koszorúslány volt. Az esküvő így az egész család számára emlékezetes marad – tette hozzá.