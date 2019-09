Világsztárt fogadott Tarlós István

Belföld

A Budapesten forgató világsztárt, Scarlett Johanssont fogadta hivatalában Tarlós István főpolgármester és helyettese, Szalay-Bobrovniczky Alexandra. A színésznő elmondta: húsz éve járt Budapesten, és örömmel látta, mennyit változott azóta a város – számolt be a Bors.

A fővárosban forgató színésznőnek sikerült néhány napot a város megismerésével töltenie, ellátogatott többek között az állatkertbe is. Tarlós Istvánnal való találkozása során szóba került a város története és működése is. A színésznő arról is beszélt a főpolgármesterrel, hogy mennyire felkapott a filmesek körében a város.

Tarlós Istvántól azt is megtudta, hogy nemcsak a filmesek szeretik a várost, hanem a turisták is: 2019-ben Európa legjobb úti céljának választották Budapestet – írja a Bors. A lap szerint a színésznő elismerően nyilatkozott arról, hogy a 30 éve a városvezetői pályán dolgozó Tarlós István kerületi polgármesterként 16 évig irányította Óbudát, 9 éve pedig a fővárost, most pedig újabb 5 éves ciklusért indul.

A lap szerint a városi élet kapcsán mindketten kiemelték a környezetvédelem fontosságát, és a városok szerepének átalakulását. Az különösen tetszett a színésznőnek, hogy sok fiatalt, kisgyermekes szülőt látott a városban, ami nagyon fontos a jövő szempontjából. Nem minden városban van ez így, ahol élete során forgatott.

Tarlós István a gyönyörű színésznőnek ajándékkal is készült, három ezüstérmét adott át neki. Az egyiken a Hősök tere, a másikon a Halászbástya, a harmadikon a Budai Várpalota látható, a hátoldalukon Budapest címerével.

Bruce Willis-szel is találkozott Tarlós nem most először találkozott világsztárral: 2012-ben a Die Hard 5 forgatásán ismerkedett meg Bruce Willis-szel. A magyar fővárosba azóta is számtalan világsztár látogatott el, többek között Harrison Ford, Jennifer Lawrence, vagy Tom Hanks. Nemrég Will Smith jelentette be, hogy újra Budapestre érkezik, szerdán pedig koncertet ad a bazilikánál.

