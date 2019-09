Vizsgálatot indít Tarlós István

Belföld

Lokál ,

Belső vizsgálatot indít a fővárosi patkánymentesítés közbeszerzési eljárása ügyében Tarlós István főpolgármester – jelentette be Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes.A vizsgálat keretében tekintettel arra, hogy az ügy érdemében a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága rendelkezett hatáskörrel meg kell hallgatni majd Karácsony Gergelyt is, aki a döntéshozó bizottság tagja. A Fidesz szerint az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje megint csak saját alkalmatlanságáról állít ki bizonyítványt: egy olyan közbeszerzést támad, amelyet ő maga is megszavazott, és részt is vett a patkányirtással megbízott cég kiválasztásában.

További cikkek: