Volt LMP-s bizonyítja: Karácsonyt valóban megfenyegették!

Várnai László egykori LMP-s politikus, zuglói önkormányzati képviselő egy sokat mondó facebook bejegyzésben erősítette meg, hogy Tóth Csaba valóban megfenyegette Karácsony Gergelyt nem is egyszer – számol be a Ripost a PestiSrácok cikke alapján.

Várnai beszél a hangfelvételen hallható “eláslak” fordulatról is, amely nemcsak költői túlzás: valójában utalás a szocialisták Pécsett elítélt szekértolójára, Gottira, az MMM harcos fenyegetéseire.

„Gergő nekem is többször emlegette, hogy Tóthék megfenyegették, az ominózus “tudjuk melyik óvodába jár a gyereked”-et emlegette többször is. Engem, minket is többször megfenyegetett Tóth valamelyik embere, úgyhogy sosem kételkedtem Gergő állításában. Gergő az elmúlt években kifejezetten tartott Tóthtól, ezért engedett át minden általa is jól ismert korrupciós ügyet, ingatlan eladást, közbeszerzést, parkolást és hallgatott róluk akár a sír. Szó nem volt nyilvánosságról. Az elásnak Zuglóban kifejezés sem valami költői metafóra, ha visszagondoltok a Pécset elítélt védőemberükre Gottira, az MMM harcos fenyegetéseire, és ott van Sápi Attila MSZP-s képviselő három évvel ezelőtti nyomtalan eltűnése. A képviselő Tóth bizalmi embereként tudott eleget ahhoz, hogy érdemes legyen inkább elásni, mintsem hogy beszéljen. Én a 2017-es időközi kampánybéli húzásai után mondtam, hogy a zuglói MSZP maffiaszerűen működik. De ugyanezt mondta Barta LMP, Juhász Péter Együttös politikus is – tán nem véletlenül. És hát érdemes visszanézni Tóth Csaba Vas megyei és zuglói elnökké választása körüli ügyeket is. És ezekre az emberekkel akarják leváltani a Fideszt….” – állítja Várnai László, egykori LMP-s politikus közösségi oldalára feltett bejegyzésében.

Bejegyzésében meredeken ellentmond Tóth Csaba és Karácsony Gergely egybehangzó állításainak, miszerint valójában semmilyen fenyegetés sem történt köztük. Várnai a bejegyzésében kitért Gottira is, a szocialisták szekértolójára, akit Pécsett súlyos bűncselekmények miatt ítéltek el első fokon, kifejtve, hogy elképzelhető, hogy Karácsony nemcsak képletesen lesz elásva, ha visszamegy a választások után Zuglóba – írja a Ripost.

Karácsony az ATV csütörtök esti Egyenes Beszéd című műsorában továbbra is azt mondta, hogy nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy kivel beszél a felvételen – amelyen a beszélgetőpartnere hangja el van torzítva –, de a körülmények alapján azt gondolja, olyasvalakivel, akivel bizalmas viszonyban van, mert a beszélgetés helyzete nem közszereplői helyzet. Szerinte teljesen kizárt, hogy a beszélgetőpartnere rögzítette a felvételt; ezt azzal indokolta, hogy olyan emberrel, akiről feltételezné, hogy képes ilyenre, biztosan nem beszélne ilyenekről. Karácsony azt mondta, van egy-két tippje, kivel beszélt a felvételen; utánamegy, végigkérdezi őket. A beszélgetés későbbi részében viszont Karácsony azt mondja, hogy a felvételen az már nem hallatszik, hogy ő Tüttő Katáról milyen elismerően beszél, ezért a műsorvezető, Rónai Egon rá is kérdezett: ezek szerint mégiscsak emlékszik a konkrét helyzetre, beszélgetésre, tehát arra is, kivel beszélt. Karácsony azonban úgy korrigál, hogy általában tudja, hogy amikor erről beszél, akkor miket szokott mondani – tudatja a portál.

