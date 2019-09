Will Smith: Szeretlek, Budapest!

Extra

Pósa Lilla ,

Will Smith hazánkban reklámozza a Budapesten is játszódó Gemini Man című filmjét. A Lokál egész nap a világsztár nyomában volt, bemutatjuk, hogyan töltötte Will az 51. születésnapját a magyar fővárosban.

Will Smith a Gemini Man című film világpremierje és reklámja miatt érkezett kedden Magyarországra, Ang Lee rendező és a két producer, Jerry Bruckheimer és David Ellison társaságában. A világsztár még a múlt héten bejelentette, hogy nem csupán egy gyors turnét akar lezavarni, hanem velünk, magyarokkal szeretné megünnepelni a születésnapját egy óriási ingyenes koncerttel a bazilika előtt. Will Smith születésnapja tehát nagyon programdús volt, a Lokál pedig mindenhol a nyomában járt. Délelőtt ellátogatott a Széchenyi fürdőbe, amelybe már a Gemini Man forgatása alatt – a film egyik kulcsjelenete ott játszódik – beleszeretett.

13.00: Will a budai várral a háta mögött jelentkezett be a Good Morning America adásába. – Csodálatos itt lenni, az időjárás fantasztikus, mögöttem a budai vár látható. Küldtem nektek budapesti rétest, hogy megkóstoljátok – mondta élő adásban a színész.

15.50: Willt és a Gemini Man alkotóit a budai várnál várták a rajongók, hogy fotózkodhassanak a világsztárral a vörös szőnyegen. A színész óriási mosollyal szelfizett velük, egyikük elkezdte énekelni neki a „Boldog születésnapot!” kezdetű dalt, amin a színész „meghatódott”.

17.45: Az Arena pláza mozitermeibe is ellátogatott, ahol premier előtti sajtóvetítésen vett részt. – Imádom ezt a várost, gyönyörű! Szeretek itt lenni! Lehet, hogy találok még néhány illegálisan megmászható hidat, hogy újra bekerüljek a hírekbe – mondta nevetve az újságíróknak.

17.50: Ang Lee, a Gemini Man rendezője elmondta, hogy a magyar főváros szépsége miatt átírták a forgatókönyvet. – Először azt szerettük volna, ha a film egy része Párizsban játszódik. De miután három órát töltöttünk Budapesten, úgy döntöttünk, elfelejtjük Párizst, és megváltoztattuk a forgatókönyvet.

21.05: Will Smith születésnapi koncertet adott a bazilika előtt. – Szeretlek, Budapest! Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, melengeti a szívemet, hogy itt vagytok. Ma van az 51. születésnapom, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy veletek ünnepelhetek! – mondta a sztár, akihez felesége, Jada Pinkett Smith is felment a színpadra, és megcsókolta.

További cikkek: