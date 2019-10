100 ezret spórolhatunk, ha palackozott helyett csapvizet iszunk

Extra

Holló Bettina ,

100 ezer forint. Ennyit spórolhatunk egy év alatt, ha bolti palackozott helyett csapvizet iszunk. A fővárosiak ráadásul szerencsés helyzetben vannak, hisz a budapesti ivóvíz nagyon jó minőségű, fogyasztásával pedig nemcsak a pénztárcánkat, hanem a környezetünket is kímélhetjük.



„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy” – mondta Antoine de Saint-Exupéry.

Az irodalmi megfogalmazás jól mutatja a víz jelentőségét. A föld felszínének a 75 százalékát borítja víz. Az emberi testnek is fő alkotóeleme, ami felnőtteknél 60-70 százalékot jelent. Nélkülözhetetlen, és semmivel sem pótolható anyag. Egy ember egy nap alatt átlagosan 100-150 liter vizet használ el, a napi tevékenységek során ennyire van szüksége. Ebből 3 liter az, amit megiszunk, kivéve ha az ivóvizet boltban vásároljuk meg, éves szinten súlyos összegeket kifizetve ezzel.

1 liter víz a csapból 0,4 forint. Ezzel szemben egy liter víz a boltból átlagosan 100 forint (márkától függő persze). Ezekkel az árakkal és napi 3 literrel számolva, egy év alatt több, mint 100 ezer forintot spórolhatunk, ha csapvizet fogyasztunk. Egy évre elegendő ivóvíz a csapból ugyanis 438 forintba kerül, míg ugyanennyi a boltból körülbelül 109 ezer 500 forintba. Óriási a különbség, de az anyagiakon túl gondoljunk a környezetünkre is, amit a több száz megvásárolt PET-palack extrém módon megterhel és beszennyez. A fővárosiak ráadásul kimondottan jó helyzetben vannak, hisz itt az ivóvíz kiváló.

– Különleges adottság, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete a Szentendrei-szigeten található. A szerencsés földrajzi adottságok mellett a szakértelemnek és tapasztalatnak köszönhetően az ivóvízellátás biztonságos, európai viszonylatban is magas színvonalú – árulta el a Lokálnak a Fővárosi Vízművek. Budapesten és környékén 150 év alatt soha nem fordult elő, hogy vízminőségi kifogás miatt korlátozni kellett volna a vízfogyasztást. Ez köszönhető a hazai szabályozásnak is, ami szigorúbb, mint az európai. Bátran kijelenthetjük, hogy az ivóvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer ma Magyarországon.

Viszlát pazarlás

Noha a föld felszínének 75 százaléka víz, ebből 97 százalék tengervíz, 2 százalék jég, és csak közel 1 százalék édes, amire kincsként kell vigyáznunk. Egy lassan csöpögő csap, amit véletlenül nyitva felejtettünk egy nap alatt 40–120 liter vizet pazarol el. Íme néhány tanács, hogyan takarékoskodjunk.

Egy-két pólóért nem érdemes a mosógépet beindítani, rakjuk meg ruhával bőségesen!

Fogmosáskor használjunk poharat, kádban fürdés helyett pedig válasszuk a zuhanyozást!

Sáros lábbal ne menjünk be a lakásba, hisz utána csak fel kell mosni.

A zöldségeket, gyümölcsöket egy tálban mossuk meg, ne a folyóvízben!

Javul a Duna minősége

Ivóvizet a Dunából nyerünk, amelynek az utóbbi években folyamatosan javul a minősége. – Ismét megjelentek olyan vízi és vízparti élőlények, amelyekkel egy ideje már nem találkozhattunk. A mérési eredmények is alátámasztják, hogy a víz újra fürdésre alkalmas, már Budapesten is szabadstrandok nyitását tervezik – árulta el a Fővárási Vízművek. Ezt a pozitív folyamatot mi magunk is elősegíthetjük azzal, ha nem szemetelünk.

Áder: A víz drámája az emberiség drámája

Áder János köztársasági elnök szerint a kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz drámája valójában „az emberiség drámája, a mi felelőtlenségünk logikus következménye”. A köztársasági elnök erről kedden, a Budapesti Víz Világtalálkozó megnyitóján beszélt. Kitért arra is, súlyos gond, hogy ott, ahol a leggyorsabban nő a népesség, a szennyvizek 80-90 százaléka tisztítatlanul jut vissza a természetbe, és ilyen mértékű szennyezéssel a természet már nem tud megbirkózni. „Sok helyütt nem az a legfőbb veszély, hogy elfogy a víz, hanem hogy használhatatlanná, ihatatlanná válik” – mondta.

További cikkek: