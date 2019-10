90 éves lenne a nagy Bud Spencer

Külföld

Lokál ,

Kilencven éves lenne a nagy Bud Spencer! Carlo Pedersoli 1929. október 31-én született olasz színész, Terence Hill elválaszthatatlan partnere. Kettősüket gyakran emlegették az olasz spagetti-western Stan és Panjaként. Hazánkban a mai napig az egyik legkedveltebb színész, ismerje meg kalandos és színes életét!



Bud Spencer Carlo Pedersoli néven Nápolyban látta meg a napvilágot, állítólag világra jöttekor hat kilót nyomott. Jómódú családba született, német nevelőnője volt, ezért egy ideig nehézségei voltak az olasz nyelvvel, különösen a nápolyi tájszólást nem értette. A gazdagság azonban nem tartott soká, a Pedersoli család tönkrement, amikor kikötői vasgyáruk előtt felrobbant egy ott horgonyzó hajó. Szűkös évek következtek, a család gyakran költözött.

A kis Carlo nyolcévesen kezdett úszni az egyik helyi sportklubban. Először csak a saját kedvére tempózott, még a középiskolában sem voltak sportolói vágyai. A gimnáziumot tizenhét évesen fejezte be, átlagon felüli eredménnyel. Érettségi után a római egyetem kémia szakán folytatta tanulmányait, de hamar abbahagyta, mert a család Dél-Amerikába telepedett át. Rio de Janeiróban gyári munkásként futószalag mellett is dolgozott, miközben igyekezett elsajátítani a portugál nyelvet. Ezekben az években szerette meg a brazil zenét. A fiatalember mindössze két évet töltött hazájától távol, 1948-ban már ismét Itáliában próbált boldogulni.

Beiratkozott a jogi karra, és sportpályafutását is folytatta. 1948-ban megnyerte az olasz bajnokságot mellúszásban, 1950-ben pedig a 100 méteres gyorsúszás bajnoka lett egy percen belüli idővel. Ugyanebben az évben – már az olasz vízilabda-válogatott tagjaként – Európa-bajnok lett, az 1954. évi helsinki olimpián pedig ezüstérmet nyert a csapat. 1956-ban a Melbourne-ben rendezett ötkarikás játékokon még ott volt, de több világversenyen nem indult. Az úszás mellett nehézsúlyú bokszolóként is szerzett érdemeket.

1960-ban kötött házasságot Maria Amatóval, egy sikeres és befolyásos producer lányával. Példás házasságban éltek, frigyükből két lány, Cristiana és Diamante, valamint egy fiú, Giuseppe született.

Filmszínészként statisztaszereppel kezdte, atlétikus termetének köszönhetően kapta meg egy római testőrkatona szerepét az 1950-ben Olaszországban forgatott Oscar-díjas Quo vadis című amerikai filmben. Sok év kihagyás következett, majd amikor 1967-ben súlygyarapodása miatt búcsút kellett vennie a vízipólótól, megkereste Giuseppe Colizzi rendező, és ő igent mondott az Isten megbocsát, én nem című western-vígjáték főszerepére. Ebben a makaróni-westernben már Bud Spencerként szerepelt, társa a későbbi gyakori partner és jó barát, Terence Hill volt. (A legenda szerint vezetéknevét Spencer Tracy iránti tiszteletből vette fel, a Bud pedig kedvenc sörmárkája rövid neve.) Ez volt az első filmjük, ahol a kacagtató poénokat csak a hatalmas pofonok száma múlta felül, és a végén a gonoszok elnyerték méltó büntetésüket. A híres bunyós páros ezt követően vígjátékok sokaságában szórakoztatta a nagyérdeműt: Az ördög jobb és bal keze (1971), Különben dühbe jövünk (1973), És megint dühbe jövünk (1978), Kincs, ami nincs (1981), Szuperhekusok (1985).

Bud Spencer szólópályafutása is sikeres volt. Steno rendezésében készültek a Piedone-filmek a behemót, jólelkű, de kemény öklű nápolyi zsaruról. Komolyabb filmekben is megállta a helyét: Sötét Torino (1972), A zsoldoskatona (1976). A kilencvenes évek közepétől – súlyfeleslege miatt – nem forgatott csihipuhi-filmeket, inkább tévésorozatok magánnyomozójaként osztotta az igazságot. 1991-ben újra láthatta a közönség a mozivásznon a Fél lábbal a paradicsomban című komédiában, amelyben lánya, Diamante is feltűnt, fia pedig filmgyártóként vett részt a munkálatokban. 1991-ben és 1992-ben elvállalta az Extralarge tévéfilmek főszerepét. Ezúttal egy felügyelő bőrébe bújt, és új partnerével, a Miami Vice-ból ismert Philip Michael Thomasszal indultak gengszterüldözésre a napsütötte Floridában. A sorozat Olaszországban átütő sikert aratott, fia, Giuseppe a stáblistán gyártásvezetőként és forgatókönyvíróként is megjelent. 1994-ben a rajongók örömére ismét régi barátjával Terence Hill-lel állt a felvevőgép elé a Bunyó karácsonyig című filmben, amelyet Új-Mexikóban forgattak.

Hetvenedik születésnapja után már csak mellékszerepeket vállalt. Éppen hetvennyolcadik születésnapján kezdődött Berlinben a Maffiózó vagyok, drágám! című komédia forgatása, amelyben egy idős maffia keresztapát alakított. 2009-ben – hosszas rábeszélésre – végül elvállta a Nincs kettő séf nélkül című tévésorozat főszerepét Alessandro Capone, az Extralarge rendezőjének felkérésére.

Népszerűsége az évtizedek során mit sem csökkent, a televíziós csatornák rendre műsorra tűzik filmjeit az ifjabb és idősebb nemzedék nagy örömére. Több önéletrajzi írása is megjelent, az első 2011-ben Különben dühbe jövök címmel, majd a folytatás, a 80 év alatt a Föld körül 2012-ben. Utolsó könyve Eszem, tehát vagyok – Mangio Ergo Sum – filozófiám az evésről 2014-ben látott napvilágot. A kötetben humorral fűszerezve ötvözi a gondolkodás művészetét a főzés művészetével.

2016. június 27-én halt meg Rómában, utolsó szava az volt: “Köszönöm.”

Hazánkban is nagyon népszerű volt. Budapesten, a Filatorigátnál egy magát TakerOne-nak nevező graffitiművész hatalmas portrét festett róla, ahová még a művész fia és családja is elzarándokolt. 2017 áprilisában azonban valaki feketére festette a falat, amely csak részben volt megmenthető. 2017-ben a budapesti Corvin-negyedben avatták fel szobrát, Tasnádi Szandra alkotását. 2018-ban pedig Király Levente készített Piedone nyomában címmel portréfilmet életéről, életművéről.

Bud Spencer felesége: Nem sírok már

Telt ház előtt mutatták be a Római Magyar Akadémián a Piedone nyomában című magyar portréfilmet, amelyet Király Levente rendezett. Az olasz fővárosban tartott filmbemutatóra több városból, köztük Nápolyból, Bud Spencer szülővárosából is érkeztek látogatók. A film óriási sikert aratott, jelen volt a Pedersoli család, azaz a 2016 nyarán elhunyt Bud Spencer három gyermeke, Cristiana, Diamante és Giuseppe, valamint özvegye Maria Amato is, aki teljesen elérzékenyült a képsorok láttán.

– A film láttán ébredtem rá arra, hogy micsoda szeretet övezi férjem emlékét. Nem sírok már. Az élet tovább folyik. Régen, amikor nem volt otthon velünk, akkor is mindig velünk volt. Még ma sem fogtam fel, hogy ő már nincs közöttünk. Sokszor úgy érzem csöndbe kell maradni, mert éppen alszik bent a szobában – mondta Maria Pedersoli.

Bud Spencer lánya, Cristiana Pedersoli édesapja eddig sohasem hallott bűvésztrükkjeiről mesélt a premiert követően.

– Ez az útkövetés, amit a filmben láttunk, tökéletes felidézése volt apám életének, talán az egyetlen ami kimaradt, azok az emlékek, amelyeket csak mi, pici gyerekekként élhettünk meg édesapánkkal együtt. Olyan játékok, bűvészkedések, varázslatok és trükkök, amelyeket apukánk játszott mindig velünk – árulta el Christiana.

Az ünnepélyes díszbemutatón a családtagok és Carlo egykori sportolótársai mellett jelen voltak azok a filmrendezők is, akik Bud Spencer utolsó aktív évtizedének filmjeit rendezték. Tiszteletüket tették Bud Spencer színészkollégái az És megint dühbe jövünkből, a Piedone-filmekből, a Banános Joe-ból, a Kincs, ami nincsből és jó néhány további kultikus filmből.

Szeptember végén rangos olasz kitüntetést, a San Gennaro-díjat vehette át a nápolyi dóm előtti főtéren Király Levente, az MTVA munkatársa a Piedone nyomában című, Bud Spencer olasz színész életéről szóló dokumentumfilmjéért. Király Levente csodájaként emlegetik Bud Spencer szülővárosában, Nápolyban azt a filmet, amelyet négy éven át, öt országban forgatott az olasz színészóriásról a rendező. Ez az első alkalom, hogy külföldinek ítélték oda a díjat.

“Létezik egy összekötő szál Nápoly és Magyarország között, és ez nem más, mint Bud Spencer Király Levente Piedone nyomában filmjén keresztül. Király Levente csodája az, hogy nemcsak a színésznek állít emléket, de olyan részletességgel mutatja be Bud Spencert, amely eddig ismeretlen volt” – idézi a közlemény Gianni Simiolit, a San Gennaro Bizottság elnökét.

Bud Spencer születésnapja alkalmából jelenik meg a boltokban Király Levente Piedone nyomában című könyve, amely a hat fesztiváldíjat nyert mozifilm bővített, írásos változata. A 120 fotót tartalmazó könyvből kiderül, hogy Carlo Pedersoli hogyan élte mindennapjait, hogyan vált sikeres sportolóvá és világhírű színészlegendává. Bepillantást nyerhetünk a forgatások kulisszatitkaiba, közelebbről is szemügyre véve a csattanós pofonokat, a belapított orrokat, és azt a morcos tekintetet, mely az évek során a védjegye lett.

Családja Ufónak tartotta

– Kevés közvetlenebb, barátságosabb embert ismertem, mint Bud Spencer. 2014 novemberében a saját lakásán fogadott egy interjú kedvéért. Délután fél háromra mentem, és megkérdeztem, hogy meddig lehet maradni, azt mondta éjfélig. A felesége házi süteményt sütött, ő pedig körbevezetett a lakásában, és zongorázott nekünk. Észak-Rómában, egy társasház harmadik emeletén lakott szerény körülmények között. Nem úgy élt, mint egy sztár, pedig az volt – kezdte a Lokálnak a Piedone nyomában című film rendezője, Király Levente. – Bud Spencer imádott minket, úgy fogalmazott, hogy a magyar egy különleges nép. Elmondása szerint sportolóként legalább tíz-tizenötször járt a Margitszigeten. Nagyra tartotta a vízilabdásainkat, akiket nagyon tisztelt. Nápolyi gyökereihez élete végéig hű maradt, kiváltképp a családjához, akik „földönkívülinek” hívták őt odahaza, amiért egészen másképp viselkedett, mint a hétköznapi ember. Őt sohasem lehetett kihozni a sodrából – mondta a rendező. Noha sokan tudják, hogy Bud Spencer úszott és vízilabdázott, azt már kevesebben, hogy bokszoló is volt, méghozzá harminc KO-győzelemmel, rögbijátékos és autóversenyző, aki a színészkedés mellett gyerekruhákat tervezett, feltaláló volt, zeneszerző, egyetemi tanár, politikus és UNICEF-nagykövet.

– Kivételes tehetsége volt szinte mindenhez. Imádta a gyerekeket, ezért gyerekruhákat tervezett. Tisztelte az idős embereket, akiknek feltalált egy olyan sétapálcát, ami egy gombnyomásra székké változott. Nevéhez fűződik egy olyan elektromos fogkefe is, amelyből gombnyomásra jött elő a fogkrém. Tervezett óceánjárót is, amely Szent András néven épült meg. Földön, vízen, levegőben tudott járművet vezetni. Az irpiniai földrengés idején például a saját helikopteréből dobálta ki a segélycsomagokat az áldozatoknak. Kampányolt a vakokért és gyengénlátókért, illetve a kábítószer-használat és a háborúk ellen is felemelte a hangját. Az ő idejében még a vízilabdameccseket a tengerben játszották, és egyik alkalommal a lelátó a nézőkkel együtt beomlott a vízbe. Bud Spencer, aki épp azon a meccsen játszott, legalább tíz embert mentett ki a hullámok közül. Karrierje mellett a magánéletében is sikeres volt. Feleségéhez közel 60 éven át, a haláláig hűséges volt. Három gyermekét és öt unokáját pedig mindennél jobban szerette. Sikerei ellenére mindig szerény maradt. Úgy vélte, hogy mindaz amit az életben elért, csak és kizárólag a Jóisten érdeme – árulta el a rendező, akinek filmje február 28-tól lesz látható a mozikban.